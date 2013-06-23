جانبازان شاغل در فرودگاه سردار جنگل رشت تجليل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدير كل فرودگاه گيلان عصر یکشنبه در این مراسم گفت: به فرموده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه " مجروحان و معلولان خود چراغ هدایتی شده اند که در گوشه گوشه این مرز و بوم به دین باوران راه رسیدن به سعادت آخرت را نشان می دهند."

فتاح رضوانی افزود: انقلاب اسلامی مرهون خون شهدا و رشادت های جانبازان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است.

وی همچنین خطاب به جانبازان و ایثارگران اظهارداشت: از اینکه در صف جانبازان قرار گرفته اید به خود ببالید چرا که این افتخار شامل حال افرادی می شود که در راستای اعتلای دین خدا در برابر دشمنان اسلام از خود گذشتگی نشان داده و علاوه بر اجر معنوی کاری بس بزرگ انجام داده اند و در تاریخ ماندگار خواهد ماند.

مدیرکل فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت گفت: چگونه می توان از کسانی که در راه خدا با جان و مال خود مجاهده و نهال عزت و اقتدار هموطنان خود را با خون خویش سیراب کرده اند، سپاسگزاری و قدردانی کرد که شایسته آنان باشد.

وی در ادامه با گراميداشت نيمه شعبان سالروز ولادت امام عصر (عج ) افزود: اين عيد اسلامي براي تمام ملت هاي آزاده جهان اميد آفرين است.

رضوانی تصریح کرد: اعتقاد به منجي و موعود در همه اديان، نشانگر حس حقيقت جويي و آزادي خواهي بشر است و روز ظهور آن ذخيره الهي، سرآغاز استقرار عدالت اسلامي در جهان خواهد بود.