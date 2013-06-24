احيا و اشاعه انديشه تابناک اسلام وظیفه مهم سازمان تبلیغات اسلامی است

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان تبليغات اسلامي با تشکیل انقلاب و پايه‌گذاري حکومت ديني، جمهوري اسلامي ايران به فرمان معمارکبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) درسال1360 شکل گرفت تا جوابگوی نیازهای مردم در مسائل شرعی و دینی باشد.

گروسی افزود: اول تيرماه روز تبليغ و اطلاع‌رساني ديني نام گرفته است که سالروز صدور فرمان حضرت امام خميني(ره) مبني‌بر تأسيس سازمان تبليغات اسلامي بعنوان يکي از مسائل و مباحث بنيادين جوامع ديني و لزوم تبليغ و ترويج دين و احياي شعائر ديني در جامعه باشد.

وی ادامه داد: تبلیغات اسلامی بعنوان مرکز اطلاع‌رساني تخصصي، تبليغي و ديني، انجام مطالعات راهبردي و بررسي‌هاي کاربردي در زمينه نيازهاي فرهنگي اقشار مختلف جامعه به ويژه جوانان و طراحي برنامه‌ها و شيوه‌هاي تبليغي نوين و اصلاح و احياي روش‌هاي سنتي در جامعه حسوب می‌شود.

سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: طرح استمرار روحاني در مناطق مختلف شهري وروستايي نهاوند، سياست‌گذاري، هدايت، برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي در برگزاري هر چه بهتر مراسم و شعائر انقلابي و ديني در کشور با مشارکت تمامي نهادهاي مردمي و غيره را از جمله وظايف مهم دیگر سازمان تبليغات اسلامی است.

حسین گروسی عنوان داشت: تبليغ يعني رساندن پيام اسلام به آحاد ملت ايران با استفاده از ابزار‌هاي جديد و سنتي که با توجه به توطئه ها و نقشه های دشمنان نقش مهمی در جایگاه اجتماعی مردم دارد.

گروسی در پایان افزود: اهميت تبليغات در جامعه کنوني، گسترده است و از صدر اسلام تاکنون بدون تبليغ و رساندن پيام ديني، رشد اسلام محقق نشده است.