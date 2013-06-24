حجت الاسلام رضا زین‌العابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تکیه حضرت ابوالفضل(ع)، امام‌زاده عبدالله ملایر، امام‌زاده ابراهیم طجر سامن، امام‌زاده عبدالله روستای مهرآباد بقاع متبرکه‌ای هستند که برنامه‌های جشن ولادت حضرت قائم(عج) در آنها طی امشب و فردا شب برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم جشن در ابن بقاع ابراز داشت در بقاع متبرکه ،ایستگاه صلواتی برای پذیرایی از زائران نیز برقرار است.

زین‌العابدینی عنوان داشت: مدیحه‌سرایی، اهدا جوایز، اجرای سرود و غیره از جمله برنامه‌های پیش بینی شده برای نیمه شعبان است.

وی بر لزوم ارتقای فرهنگ مهدوی و وقف در راستای این مهم در جامعه تاکید کرد.