ساخت دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی با حداقل اعتبارات آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی شامگاه یکشنبه در نشست بررسی مشکلات دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی سایت اداری آموزشی دانشگاه نیاز به همت مسئولان دانشگاه دارد، اظهار داشت: عملیات اجرایی این دانشگاه بای با حداقل اعتبارات تخصیص یافته آغاز شود چرا این امر موجب ایجاد انگیزه برای اختصاص اعتبارات خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کمک ما مسئولان از لحاظ تخصیص اعتبارات و بودجه به دانشگاه با ارائه تدوین برنامه منسجم و مدون است، از رئیس دانشگاه خواست تمام هدف خود برای ساخت سایت اداری و آموزشی دانشگاه به کار گیرد.

فرماندار شهرستان اسدآباد نیز هدف‌گذاری و تدوین برنامه را برای ساخت سایت سید جمال الدین اسدآبادی ضروری خواند و اظهار داشت: در صورت شروع پروژه ما می‌توانیم از اعتبارات شهرستانی در کمیته برنامه‌ریزی و بودجه برای آن اختصاص دهیم.

حمزه عبدکوند در ادامه افزود: مسئولان این دانشگاه آغاز عملیات اجرایی ساختمان و امور مربوط به آن را تسریع بخشند.

رئیس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی نیز با بیان اینکه هم اکنون دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی دارای 400 نفر دانشجو در 9 رشته و در سه دانشکده علوم انسانی، فنی مهندسی و علوم پایه است، افزود: مهر ماه امسال نیز 300 نفر دانشجو در 9 رشته پذیرش خواهیم داشت.

موسی اعظمی با بیان اینکه سایت اداری آموزشی 60 هزار بوده که 32 هکتار آن تملک شده است، تصریح کرد: برای ساخت اولین دانشکده فنی- مهندسی پنج هزار 500 متر مربع مساحت در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: برای ساخت این سایت چهار میلیارد و 400 میلیون تومان مصوب شده که از این میزان تنها 2 درصد تخصیص یافته است.

این مسئول دانشگاهی نیاز به 30 اتاق برای ایجاد کارگاه، اتاق کارکنان و کلاس‌های آموزشی، یک دستگاه خودرو و کمبود فضا را از نیازهای اصلی دانشگاه برشمرد.

اعظمی با بیان اینکه متاسفانه در ابتدای تاسیس دانشگاه سید جمال زیرساخت های این دانشگاه مهیا نشده، از مسئولان شهرستان خواست نگاه بلند و مثبتی را برای توسعه این دانشگاه با توجه به ملی بودن و افزایش ظرفیت دانشجو به این دانشگاه داشته باشند.