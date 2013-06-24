100 نفر شغل در بخش غیر مسکن شهرستان اسدآباد ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه عبدکوند عصر یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان اسدآباد با بیان اینکه سهم شهرستان سادآباد از تعهد ایجاد اشتغال استان 2 هزار و 17 نفر در بخش غیر مسکن است، اظهار داشت: از این تعداد تا کنون 100 نفر شغل ایجاد و در سامانه اشتغال استان ثبت شده است.

وی گفت: شهرستان اسدآباد 4/7 درصد تعهد اشتغال را در سطح استان همدان شامل می‌شود.

فرماندار شهرستان اسدآباد یادآور شد: پارسال نیز با تعهد 4 هزار و 616 نفر شغل توانستیم برای 5 هزار و 523 نفر شغل در بخش مسکن و غیر مسکن ایجاد کنیم.

عبدکوند اضافه کرد: 119.6درصد از تعهد ایجاد اشتغال پارسال محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه ادارات صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد و جهاد کشاورزی بیشترین تعهد ایجاد اشتغال را در سطح شهرستان دارند، از همه دستگاه‌های اجرایی خواست به تعهدات خود عمل کنند.

این فرد مسئول در ادامه با اشاره به اینکه استخدامی‌های جدیدی در قالب طرح مهرآفرین در دستگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد که باید ثبت سامانه اشتغال شود.

عبد کوند در پایان با تاکید بر تسهیل در پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی از سوی بانک‌ها و صندوق مر امام رضا (ع) از دستگاه‌های اجرایی خواست برای پایداری در اشتغال نظارت‌ها را بیشتر کنند.