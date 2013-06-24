537 مرکز ترک اعتیاد در خراسان رضوی فعال است/استفاده 90 درصد معتادان از مواد رونگردان

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاءالله صادقي یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 537 مركز ترك اعتياد در این استا وجود دارد که از اين تعداد 450 مركز درمان سرپايي و 25 مركز هم به طور اقامتي فعاليت مي‌كنند.

وی افزود: سال گذشته 85 هزار نفر از معتادان تحت درمان مراكز ترک اعتیاد قرار گرفتند كه این میزان نسبت به سال قبل 17 هزار نفر افزايش را نشان می دهد.

جانشين دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی ادامه داد: مواد مخدر معضلي بزرگ است كه در این راستا شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در سه مقوله مقابله، درمان و كاهش آسيب و پيشگيري فعالیت می کند.

وي با بیان اینکه در كشور يك ميليون و 600 هزار نفر اعتياد دارند كه ده درصد این آمار را مشهدی ها در برمی گیرند، افزود: این استان در زمينه مقابله با مواد مخدر بيش از 370 شهيد و 1200 جانباز داشته‌و در پي تشديد مقابله 17 تن مواد مخدر ضبط شده است.

صادقی اظهار کرد: تغيير ذائقه در اعتياد به مواد مخدر نشان مي‌دهد كه 90 درصد معتادان از مواد روان‌گردان استفاده کرده و 26 درصد آنها به صورت کامل شيشه مصرف مي‌كنند.

جانشين دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی يكي از معضلات اساسي را اعتياد خانم‌ها دانست و گفت: در حال حاضر 10 درصد جمعيت بانوان معتاد هستند.