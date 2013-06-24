مجوز راه اندازی رشته پرستاری در آبادان صادر شد

محمد اسماعیل مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در تلاش برای تبدیل دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی تا سال 94 هستیم، اظهار کرد: برای تحقق این امر تامین امکانات، نیروی انسانی، تجهیزات، آزمایشگاه ها و تاسیس سه دانشکده دیگر از جمله بهداشت، پیراپزشکی و پرستاری ضروری است.

وی افزود: در زمان حاضر با موافقت اصولی شورای گسترش، راه اندازی رشته پرستاری در آبادان تائید و ما به طور سالانه می توانیم 30 نفر را جذب کنیم که این کار از امسال در دستور کار ما قرار دارد.

مطلق با اشاره به صدور دفترچه راهنمای کنکور اظهار کرد: تلاش وزارتخانه برای ثبت رشته پرستاری (سهمیه آبادان) در دفترچه راهنمای کنکور تاکنون میسر نشده و چنانچه این اتفاق نیفتد ما به زودی این کار از طریق درج در روزنامه دنبال و به انجام می رسانیم.

وی تصریح کرد: تا زمان تاسیس و راه اندازی دانشکده پرستاری (تا پیش از سال 94) دانشجویان پذیرفته شده با همکاری دانشگاه اهواز و یا دانشگاه بین المللی، دروس پایه خود را در این دانشگاه ها می گذرانند.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی آبادان همچنین از تبدیل بیمارستانهای طالقانی آبادان و ولی عصر خرمشهر به مراکز آموزش خبر داد و یادآور شد: دانشجویان پرستاری دوره های بالینی خود را در این بیمارستانها طی خواهند کرد.

مطلق در ادامه از جذب 120 نیروی (عمدتا بومی)، راه اندازی رشته های تخصصی همچون پرستاری، مامایی، پزشکی، بهداشت (بهداشت محیط، خانواده و دهان و دندان)، تامین و تکمیل تجهیزات، آزمایشگاه ها و کادر مورد نیاز به عنوان موارد مورد نیاز برای تبدیل دانشکده علوم پزشکی آبادان به دانشگاه نام برد که این امر با تلاش کارکنان دانشکده علوم پزشکی، نمایندگان مردم در مجلس، امام جمعه و فرماندار و پیگیریهای مدیران و معاونان این دانشکده تا سال 94 محقق می شود.

وی همچنین گفت: به زودی بخش عفونی بیمارستان طالقانی راه اندازی می شود و پس از آن نیز بخش روانی را راه اندازی خواهیم کرد.

مطلق افزود: با تلاشها و اقدامات صورت گرفته تا شهریور ماه امسال، اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی آبادان راه اندازی می شود و به این ترتیب بخشی از عملهای جراحی بیمارستان طالقانی در بیمارستان شهید بهشتی صورت می گیرد.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: با کاهش حجم عملهای جراحی در بیمارستان طالقانی، فرصتی برای مرمت و نوسازی بخشهایی از این بیمارستان مهیا می شود.

مطلق همچنین ازشروع به کار پزشک خانواده در آبادان و خرمشهر در آینده ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: در حال تلاش برای انجام این کار هستیم.