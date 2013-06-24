جذب دانشجو در دانشکده های بهداشت و کشاورزی مشگین شهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از ساختمان اختصاصی این دو دانشکده تصریح کرد: با توجه به نیاز این شهرستان برای ایجاد رشته های پیراپزشکی و کشاورزی با ایجاد دو دانشکده موافقت شد.

وی با بیان اینکه مشگین شهر یکی از قطبهای کشاورزی کشور محسوب می شود، وجود دانشکده کشاورزی برای ارتقای کیفی تولیدات با بهره گیری از علوم روز این حوزه را ضروری خواند.

وی افزود: دانشکده کشاورزی در جهار رشته تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، آبیاری و ماشین آلات کشاورزی از سال تحصیلی آینده جذب دانشجو خواهد کرد.

عباداللهی وجود دانشکده کشاورزی را فرصتی برای بهبود مشکلات بخش کشاورزی منطقه عنوان کرد و متذکر شد: با توجه به وجود زمینه های شغلی دانشجویان می توانند پس از اتمام تحصیلات در این شهرستان مشغول به کار شوند.

فرماندار مشگین شهر علاوه بر این دانشکده بهداشت و سلامت نیز در دو رشته پرستاری و بهداشت در سال تحصیلی آینده جذب دانشجو خواهد کرد.