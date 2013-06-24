تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سوم تیرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم شعبان سال 1434 هجری قمری و بیست و چهارم ژوئن سال 2013 میلادی.
- چهارمین روز از چهل و چهارمین دوره مسابقات وزنهبرداری قهرمانی آسیا امروز در شهر آستانه قزاقستان پیگیری میشود که یاسین باقری در وزن 94 کیلوگرم به مصاف رقیبان خود میرود.
- روز چهارم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی جوانان 2013 - ترکیه امروز طبق برنامه زیر برگزار میشود:
گروه A:
* فرانسه - آمریکا
* اسپانیا - غنا
گروه B:
* کوبا - نیجریه
* پرتغال - کرهجنوبی
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