تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سوم تیرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم شعبان سال 1434 هجری قمری و بیست و چهارم ژوئن سال 2013 میلادی.

- چهارمین روز از چهل و چهارمین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا امروز در شهر آستانه قزاقستان ‌‎پیگیری می‌شود که یاسین باقری در وزن 94 کیلوگرم به مصاف رقیبان خود می‌رود.

- روز چهارم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی جوانان 2013 - ترکیه امروز طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:

گروه A:

* فرانسه - آمریکا

* اسپانیا - غنا

گروه B:

* کوبا - نیجریه

* پرتغال - کره‌جنوبی