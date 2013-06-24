۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۴

رستمی اعلام کرد:

مازندران یک میلیون و 700 کاربر اینترنت دارد/ 99 درصد پیامک‌های هدیه کلاهبرداری است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس جرائم اینترنتی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: یک میلیون و 700 هزار نفر در مازندران کاربر اینترنت هستند.

سرهنگ احمد رضا رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 46 میلیون نفر کاربر اینترنت در کشور فعال هستند که از این تعداد یک میلیون هفتصد هزار نفر مازنی هستند.

وی افزود: دسترسی به فضای مجازی و اینترنت درکشور به آسانی امکان‌پذیر است.

رئیس پلیس جرائم اینترنتی فرمانده نیروی انتظامی مازندران یادآورشد: در گذشته اغلب کاربران اینترنت از طریق تلفن وصل به اینترنت می‌شدند در حالی که با استفاده از تلفن همراه افراد در هر نقطه می‌توانند وارد فضای مجازی شوند.

رستمی افزود: بیش از 24 میلیون نفر در کشور از طریق تلفن همراه وارد فضای مجازی می‌شوند.

وی بیان داشت: در صورتی که مردم به توصیه های پلیس فتا عمل کنند 80 درصد جرائم اینترنتی کاهش خواهد یافت

رستمی گفت: 99 درصد پیامک‌هایی که به مضمون برنده شدن به کاربران تلفن همراه ارسال می‌شود، کلاهبرداری است.

وی ادامه داد: سرقت‌های اینترنتی ازحساب مردم، کلاهبرداری اینترنتی، نشراکاذیب وتوهین وقرار دادن عکس خانوادگی در فضای مجازی از شایع‌ترین جرائم اینترنتی محسوب می‌شود.

