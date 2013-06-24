عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- دستگاه قضایی عراق حکم اعدام 3 تن از محافظان "طارق الهاشمی" معاون فراری رئیس جمهوری صدام را صادر کرد.
- انفجار بمب در منطقه المزه دمشق 3 کشته و 86 زخمی بر جا گذاشت.
- تخریب دیوار در جنوب شرق خارطوم در سودان 12 کشته بر جا گذاشت.
- سازمان دیدبان حقوق بشر حبس 5 ساله فعال سعودی را محکوم کرد.
- جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی در 4 نوبت مناطق مختلف نوارغزه را بمباران کردند.
- واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس در مونته نگرو 16 کشته و 31 زخمی بر جا گذاشت.
- کره جنوبی و عربستان سعودی درباره همکاری هسته ای با یکدیگر به توافق رسیدند.
- "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر به اردن اعلام کرد که پاریس تمایل دارد کمک به آوارگان سوری در اردن را افزایش دهد.
- شمار کشته شدگان درگیری میان نیروهای ارتش لبنان و طرفداران "احمد الاسیر" در این کشور به 15 نفر رسید.
- "الیامین زروال" رئیس جمهوری اسبق الجزایر مخالفت خود را با نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور اعلام کرد.
- جنبش جهاد اسلامی فلسطین رابطه خود را با جنبش حماس به حال تعلیق درآورد.
نظر شما