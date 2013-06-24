  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر -گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به شرح زیر است.

- دستگاه قضایی عراق حکم اعدام 3 تن از محافظان "طارق الهاشمی" معاون فراری رئیس جمهوری صدام را صادر کرد.

- انفجار بمب در منطقه المزه دمشق 3 کشته و 86 زخمی بر جا گذاشت.

- تخریب دیوار در جنوب شرق خارطوم در سودان 12 کشته بر جا گذاشت.

- سازمان دیدبان حقوق بشر حبس 5 ساله فعال سعودی را محکوم کرد.

- جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی در 4 نوبت مناطق مختلف نوارغزه را بمباران کردند.

- واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس در مونته نگرو 16 کشته و 31 زخمی بر جا گذاشت.

- کره جنوبی و عربستان سعودی درباره همکاری هسته ای با یکدیگر به توافق رسیدند.

- "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه در جریان سفر به اردن اعلام کرد که پاریس تمایل دارد کمک به آوارگان سوری در اردن را افزایش دهد.

- شمار کشته شدگان درگیری میان نیروهای ارتش لبنان و طرفداران "احمد الاسیر" در این کشور به 15 نفر رسید.

- "الیامین زروال" رئیس جمهوری اسبق الجزایر مخالفت خود را با نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور اعلام کرد.

- جنبش جهاد اسلامی فلسطین رابطه خود را با جنبش حماس به حال تعلیق درآورد.

کد مطلب 2082921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها