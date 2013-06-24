سرمربی ماشین سازی به زودی انتخاب می شود/ اعلام اسامی گزینه ها و مذاکره با تراکتورسازان

سینا اصل محمدپور امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه تجربه نشان داده شروع دیرهنگام تمرینات در آخر فصل باعث بوجود آمدن مشکل برای تیم شده و حتی منجر به سقوط به دسته پائین تر هم شده است، در نظر داریم در فاصله زمانی مناسبی پیش از آغاز فصل جدید تمرینات خود را شروع کنیم.

وی ادامه داد: در این خصوص با چهار مربی بومی باب مذاکره را باز کرده ایم و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، تا دو،سه روز دیگر نام سرمربی فصل آینده ماشین سازی را اعلام خواهیم کرد.

اصل محمدپور با اعلام اسامی گزینه های سرمربیگری تیم فوتبال ماشین سازی تبریز تصریح کرد: گزینه هایی که مدنظر باشگاه قرار دارند همگی بومی هستند و بر این اساس آقایان حسن آذرنیا، جواد موسوی، غلام کریم پور و محمود گلشنی مربیانی هستند که یکی از آنها هدایت تیم ماشین سازی را به عهده خواهند گرفت.

وی افزود: از بین این چهار گزینه، با دو نفر آنها مذاکرات خوبی داشته ایم و انتخاب نهایی ما تا دو، سه روز دیگر مشخص خواهد شد اما با این حال زمان مشخص شدن سرمربی تیم ماشین سازی به نظر و توافق طرف مقابل نیز بستگی دارد.

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز در پاسخ به این سئوال که آیا مذاکره با حسن آذرنیا با توجه به مسئولیتی که در تیم تراکتورسازی دارد چگونه پیش خواهد رفت، گفت: من در این خصوص با آقای زینی زاده مدیرعامل محترم باشگاه تراکتورسازی تبریز صحبت خواهم کرد تا با توافق ایشان و خود آقای آذرنیا این اتفاق رخ دهد.

وی عنوان داشت: ما چندی پیش با باشگاه تراکتورسازی تبریز توافق نامه همکاری امضا کردیم و قرار است دو باشگاه با یکدیگر در موارد مختلفی همکاری داشته باشند و این را هم بگویم که تا اینجا دو باشگاه تراکتورسازی و ماشین سازی مثل دو برادر به یکدیگر کمک کرده اند.

اصل محمدپور در پاسخ به این سئوال که اولویت انتخاب سرمربی ماشین سازی چه خواهد بود، یادآور شد: شخصا معتقدم که سرمربی تیم ماشین سازی باید فردی کارکشته و با تجربه باشد و بتواند انتظارات هواداران همیشه همراه این تیم را برآورده کند، امیدوارم با گزینه ای که مدنظر داریم و در اولویت باشگاه است به توافق برسیم.

وی ادامه داد: تا جایی که از دستمان بربیاید، به تیم ماشین سازی و هواداران آن خدمت خواهیم کرد تا این تیمی ریشه دار و قدیمی بار دیگر روزهای خوشی را تجربه کند.

مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص زمان آغاز تمرینات این تیم، گفت: در نظر داریم ابتدا هرچه زودتر سرمربی تیم را انتخاب کنیم و بعد از آن تمرینات تیم را شروع کنیم، البته بر اساس تصمیمی که گرفته ایم روز یکشنبه 9 تیر تمرینات تیم با تست گیری از بازیکنان آغاز خواهد شد.

وی افزود: پس از جلسات تمرینی تست گیری، تمرینات تیم با جدیت و با حضور بازیکنان جذب شده پیگیری خواهد شد تا تیم زمان کافی برای آماده سازی خود جهت حضور در رقابتهای لیگ را داشته باشد.

گفتنی است تیم فوتبال ماشین سازی تبریز فصل گذشته در رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه های کشور به عنوان چهاردهم گروه الف رسید تا به یک دسته پائین تر سقوط کند.