تبلیغات سالم، راهی صحیح برای جذب مردم به امور خیرخواهانه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دردشتی صبح دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، که به مناسبت برپایی هشتمین بازارچه حضرت ابوالفضل(ع) برگزار شد، گفت: انجمن خیریه ابوالفضل(ع) طی 23 سال گذشته، در امر خدمت رسانی، تجربیات خوبی به دست آورده است.

وی با بیان اینکه انجمن خیریه ابوالفضل(ع)، روزانه پذیرای 80 تا 130 نفر مراجعه‌کننده است، اظهار داشت: تمام تصمیمات اخذ شده این خیریه بر اساس رای هیئت مدیره انجام می‌شود.

مدیر اجرایی انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل(ع) در مورد اهمیت مشارکت مردم در امور خیریه، تاکید کرد: تمام انسان‌‌ها از صفات الهی بهره‌مند هستند اما باید دید کمک‌های مردمی در کجا و به چه نحو صرف می‌شود.

وی با بیان اینکه یک فرد خیر، از طریق کمک‌های فردی شاید نتواند خدمات خود را به صورت واقعی ارائه کنند، بیان داشت: با استفاده از تبلیغات جمعی تلاش داریم، روند کمک‌های مردمی را افزایش دهیم.

راه‌اندازی درمانگاه تخصصی قلب پیش‌بینی شده است

مدیر اجرایی انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل(ع) با اشاره به تعامل خوب این خیریه با بیشتر انجمن‌های خیریه سطح استان، تصریح کرد: در خود انجمن خیریه ابوالفضل(ع) نیز، انجمن خیریه مسکن‌ساز قمر بنی‌هاشم، برای خدمت رسانی به اعضای تحت پوشش و کارکنان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: از جمله پیش‌بینی‌های صورت گرفته، احداث درمانگاه تخصص قلب در یکی از نقاط رباط، زینبیه، امام خمینی و خیابان جی است.

بانوان، پیشگامان همیشگی امور خیرخواهانه

مدیر اجرایی انجمن خیریه خدمات درمانی حضرت ابوالفضل(ع) با اشاره به اینکه در این خیریه 32 هزار نفر عضو، به صورت ماهیان، مبالغ اختیاری خود را اهدا می‌کنند، اظهار داشت: 56 درصد از این اعضا را، بانوان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه انجمن خیریه ابوالفضل (ع)، تاکنون 223 دستگاه دیالیز را خریداری کرده است، تصریح کرد: کودکان کر و لال زیر 6 سال نیز می‌توانند پس از تست پزشکی و کسب شنوایی، مراحل گفتار درمانی را طی 9 تا 12 ماه پشت سر بگذارند.

به گزارش مهر کاشت حلزون شنوایی بیماران انجمن خیریه ابوالفضل (ع) مبلغی در حدود 24 میلیون تومان است که از این مقدار، 18 میلیون تومان، از سوی انجمن پرداخت می‌شود.

خرید هر دستگاه دیالیز، مبلغی در حدود 22 میلیون تومان است که در حال حاضر، انجمن خیریه ابوالفضل (ع)، باید این دستگاه را با ارز دولتی و با مبلغ 30 میلیون تومان خریداری کند.

هشتمین بازارچه حضرت ابوالفضل (ع) از تاریخ چهارم تا هشتم تیرماه در مدرسه صفورا، واقع در خیابان نظر غربی، ابتدای چهارراه نظر، برپا می‌شود.