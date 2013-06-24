4.5 میلیارد برای بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار آمل هزینه شد

رمضان علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مجموع بیش ازشش هزار و ۵۰۰ پرونده مددجویان کمیته امداد در این شهرستان وجود دارد.

وی با اشاره به بیمه تامین اجتماعی مددجویان این نهاد بیان کرد: در بخش بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار و بیمه تامین اجتماعی مجریان طرح اشتغال‌زایی در سال گذشته بیش از چهار میلیارد و 526 میلیون ریال هزینه شد.

به گفته مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل، مددجویان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی این نهاد از سوابق بازنشستگی و خدمات درمان بهره می‌برند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل از وجود شش هزار و 500 پرونده و پذیرش بیش از 1۲ هزار مددجوی تحت پوشش در خانواده کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

علی پور اظهار کرد: پنج هزار پذیرش جدید موردي و تقاضاي زير پوشش سال گذشته در این نهاد داشته که با این وجود هم‌اکنون بیش از 1۲ هزار مددجو در حال دریافت خدمات مختلف از کمیته امداد امام خمینی(ره) در این شهرستان هستند.

وی با اعلام اینکه به طور میانگین ماهانه 417 نفر در سال گذشته به خانواده کمیته امداد این شهرستان افزوده شدند، گفت: در مقابل افرادی به دلیل خودکفایی و رسیدن به توانايی مالی از جمعیت این خانواده بزرگ خارج شده و می‌توانند بر روی پای خود بایستند.

شهرستان آمل بیش از 450 هزار نفر جمعیت دارد.