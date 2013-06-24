سروش هفتگی با «یک کلید و ده ها قفل!» روی پیشخوان آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، هزار و پانصد و یکمین شماره هفته‌نامه سروش به تازگی روی پیشخوان روزنامه‌فروشی‌ها آمده است. این شماره سروش دارای پرونده اقتصادی درباره انتقادهای وارده به مواضع اقتصادی دولت دهم و پاسخ‌ به آن‌هاست که در این راستا گفتگوهایی با نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی کشور صورت گرفته است که یکی از آن‌ها گفتگو با شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم است.

بخش سیاسی سروش نیز موضوع انتخابات ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار داده و با عنوان «یک کلید و هزاران قفل!» مشکلات پیش روی دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهور دولت یازدهم را مورد تحلیل قرار داده است. پرونده سیاسی این شماره سروش، حاشیه‌هایی هم درباره انتخابات امسال دارد.

چندی پیش مقام معظم رهبری در سخنان خود مداحان کشور را مورد خطاب قرار داده و گفتند که چرا مداحان ما بیشتر به عزاداری می‌پردازند تا مدیحه سرایی؟ با توجه به همین سخنان، پرونده‌ای برای شادی‌های مذهبی در این مجله چاپ شده است. این قسمت از مجله چند گزارش و مطلب را در بر می‌‌گیرد.

در بخش رادیو تلویزیون این مجله هم پرونده اصلی به مجموعه تلوزیونی «هوش سیاه» اختصاص دارد. این مجموعه که در قالبی جدید و اکشن روایت می‌شود فعالیت‌های پلیس و جرائم اینترنتی را بیان می‌کند. گفتگو با مسعود آب پرور کارگردان این مجموعه در کنار گفتگو با سودابه بیضایی، امیررضا دلاوری و حمید ابراهیمی از بازیگران آن، از دیگر مطالب این پرونده است.

پرداختن به حادثه طبیعی زلزله از دیگر موضوعات طرح شده در این شماره سروش هفتگی است. زلزله واقعه‌ای بسیار هولناک است که قطعا آشنایی با راه‌های رو به رو شدن با این حادثه طبیعی می‌تواند میزان زیان‌های آن را کاهش بدهد. گفتگو با بهرام عکاشه پدر علم زلزله شناسی و متخصص برجسته زمین شناسی یکی از مطالب بخشی است که در هفته‌نامه سروش به موضوع زلزله اختصاص پیدا کرده است.