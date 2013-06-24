رشد 10 درصدی تولید شمش در فولادخوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، مدیرعامل فولادخوزستان با اعلام این مطلب افزود: تولید شمش فولاد در این شرکت تا پایان خردادماه به 951 هزار تن بالغ شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ده درصد رشد را نشان می دهد.

عبدالمجید شریفی گفت: تنها در خردادماه 310 هزار تن شمش تولید شد که بیانگر رشد یازده درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.



به گفته شریفی، طی همین ماه رکورد دیگری نیز بدست آمد که مربوط به تولید گندله سنگ آهن در واحد گندله سازی شماره یک شرکت فولادخوزستان می باشد. بطوری که این واحد توانست با تولید 298 هزارتن رکورد قبلی را به میزان 9 درصد افزایش دهند.



شریفی افزود: در همین مدت بالغ بر 950 هزار تن آهن اسفنجی در واحدهای احیاء مستقیم و یک میلیون و 195 هزار تن گندله سنگ آهن در واحدهای گندله سازی تولید شده است که علاوه بر دستیابی به اهداف برنامه ای، رشد یک ونیم درصدی در تولید این واحدها را نشان می دهد.



فولادخوزستان سال جدید را با رکوردهای تولید شمش و گندله در ماه نخست آغاز کرد و این روند را تاکنون بصورت صعودی حفظ کرده است . این شرکت بنابر آمارهای رسمی طی دوماه نخست سال جاری توانسته است بیست وشش و نیم درصد از کل تولید شمش فولاد کشور را به خود اختصاص دهد.