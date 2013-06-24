ترجمه کتاب «سه تقریر رقیب در پژوهشهای اخلاقی» منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر علیزاده، کارشناس گروه فلسفه و اخلاق پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی با بیان این خبر گفت: "مک اینتایر" یکی از فیلسوفان اخلاق معاصر است که اخلاق مدرن و لیبرالیسم فردگرایانه در عصر روشنگری را به چالش کشانده و بر نابسامانی های اخلاق نظری و عملی در غرب تأکید دارد.



وی افزود: وی نظریه های اخلاق هنجاری موجود را که نمی توانند خلأهای اخلاقی انسان معاصر را پر کنند، ناکارآمد‌ می‌داند و در مقابل، با چرخشی به سوی اخلاق فضیلت ارسطویی، در زمرۀ مدافعان وی قرار می گیرد، اگرچه اخلاق ارسطویی را نیز به طور کامل نمی پذیرد و در صدد اصلاح آن بر می‌آید.



وی با بیان اینکه "مک اینتایر" اساس تفکر اخلاقی خود را در مجموعه‌ای سه‌گانه ارائه نموده که عبارت اند از: «درپی فضیلت»، «عدالت که؟ کدام عقلانیت؟» و «سه تقریر رقیب در پژوهش های اخلاقی» توضیح داد: پژوهش حاضر با عنوان «سه تقریر رقیب در پژوهش‌های اخلاقی» را می توان مکمل دو کتاب دیگر در شکل دهی نظام فکری مک اینتایر دانست، ازاین رو، پیشنهاد می شود برای فهم این کتاب ابتدا آن دو کتاب مطالعه شود.



علیزاده ادامه داد: افزون بر این، لازم است در بسیاری از موارد برای فهم دیدگاه مک اینتایر به بیرون از متن و دیگر کتاب های اخلاقی و فلسفۀ غرب مراجعه کرد.



کارشناس گروه فلسفه و اخلاق پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی تشریح کرد: "مک اینتایر" در این کتاب سه دیدگاه در پژوهش اخلاقی را که رقیب و در تقابل با یکدیگرند، تبیین و تقریر می کند که عبارت اند از:



1)پژوهش به عنوان کشف مبانی اخلاق، 2) پژوهش به عنوان نقاب برداشتن از اخلاق به عنوان ارادۀ معطوف به قدرت و 3) پژوهش به عنوان الهام تاریخی خیر.



وی در پایان یادآور شد: پروژه حمید شهریاری به اتمام رسیده است و هم اکنون مراحل نهایی انتشار را به سر می برد.