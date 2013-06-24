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۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۴

صبح دوشنبه/

زمین‌لرزه 3.3 ریشتری بردخون را لرزاند/ وقوع زلزله در کاکی

زمین‌لرزه 3.3 ریشتری بردخون را لرزاند/ وقوع زلزله در کاکی

بوشهر - خبرگزاری مهر: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.3 ریشتر صبح دوشنبه بردخون شهرستان دیر را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانك داده برخط مركز لرزه‌نگاري كشوری موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران، زمین لرزه‌ای به بزرگی 3.3 درجه در مقیاس ریشتر ساعت شش و 2 دقیقه دوشنبه بردخون از شهرستان دیر را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق 12 کیلومتری زمین در موقعیت 51.54 درجه طول جغرافیایی و 28.09 درجه عرض جغرافیایی روی داد.

همچنین زمین لرزه‌ای به بزرگی 2.2 درجه در مقیاس ریشتر ساعت هفت و 23 دقیقه دوشنبه کاکی از شهرستان دشتی را لرزاند.

این زمین‌لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین در موقعیت 51.81 درجه طول جغرافیایی و 28.46 درجه عرض جغرافیایی روی داد.

گزارشی از خسارات این زمین‌لرزه‌ها مخابره نشده است.

کد مطلب 2082967

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