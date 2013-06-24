به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانك داده برخط مركز لرزهنگاري كشوری موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران، زمین لرزهای به بزرگی 3.3 درجه در مقیاس ریشتر ساعت شش و 2 دقیقه دوشنبه بردخون از شهرستان دیر را لرزاند.
این زمینلرزه در عمق 12 کیلومتری زمین در موقعیت 51.54 درجه طول جغرافیایی و 28.09 درجه عرض جغرافیایی روی داد.
همچنین زمین لرزهای به بزرگی 2.2 درجه در مقیاس ریشتر ساعت هفت و 23 دقیقه دوشنبه کاکی از شهرستان دشتی را لرزاند.
این زمینلرزه در عمق 10 کیلومتری زمین در موقعیت 51.81 درجه طول جغرافیایی و 28.46 درجه عرض جغرافیایی روی داد.
گزارشی از خسارات این زمینلرزهها مخابره نشده است.
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