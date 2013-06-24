40 هزار تن محصول جالیزی در بشرویه برداشت می شود

علی شفیعی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 990 هکتار سطح زیر کشت محصولات جالیزی این شهرستان گفت: از این میزان ۷۲۰ هکتار زیر کشت خربزه ۲۵۰ هکتار هندوانه و ۲۰ هکتار طالبی کشت شده است.

وی افزود: اگون- بوژگان- خاتونی ارقام کشت شده برای محصول خربزه و چارلستون – کریسون برای هندوانه و رقم محلی برای کشت طالبی در شهرستان بشرویه است.

وی بااشاره به مزایای روش کشت زیر پلاستیکی گفت: زود رس شدن محصول وعرضه خارج از فصل محصول به بازار وفروش محصول با قیمت مناسب و صرفه اقتصادی بهترین از مزایای این روش کشت است.

وی ادامه داد: باتوجه به خشکی هوا در این شهرستان و جلوگیری از هدر رفت آب در کشت محصولات جالیزی در سال جاری ۳۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت خربزه به روش زیر پلاستیکی اختصاص یافته که در سه نوبت آبیاری صرفه جویی شده و در هر هکتار هزار و 300 متر مکعب آب کمتر مصرف می شود.

شفیعی یکی دیگر از مهم ترین مزایای این روش را صرفه اقتصادی بالا برای کشاورزان دانست و گفت: پیش بینی می شود در مجموع 40 هزار و 350 تن محصولات جالیزی به ارزش تقریبی چهار میلیارد و 350 میلیون تومان برداشت شود.