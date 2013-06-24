آثار نقاشی جلال الدین مشمولی نمایش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نگارخانه کره آبی در حالی افتتاح می شود که هم اکنون هیچ نگارخانه خصوصی در قائم شهر فعال نبوده و سه نگارخانه ای که در سالهای گذشته با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مازندران فعال بودند، در حال حاضر هیچگونه فعالیت هنری از آنها دیده نمی شود.



آیلین هلال بین، مدیر نگارخانه آبی به مهر گفت: هدفم از تاسیس این نگارخانه که هم اکنون برای اخذ مجوز در حال انجام مراحل اداری آن با اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران هستیم، برگزاری نمایشگاه های دائمی هنرمندان این شهرستان و شهرهای دیگر در رشته های نقاشی، مجسمه و گرافیک است و همچنین برنامه ای برای معرفی نسل جوان هنرمندان داشته تا در هر فصل از این افراد دعوت شود تا آثارشان را با مخاطبان به اشتراک بگذارند.



وی گفت: مهم ترین هدفی را در آینده ای نزدیک از تاسیس این نگارخانه در سرمی پرورانم اقتصاد هنر است که یکی از مقوله های مهم و ضروری در عرصه هنر معاصر بویژه در شهرستان ها است و باید اعتراف کرد که انگیزه اصلی برای ادامه خلق آثار هنری هنرمندان است.

این نمایشگاه بیست و یکمین نمایشگاه انفرادی جلال الدین مشمولی بوده که با ارائه 25 اثر همزمان با افتتاح نگارخانه کره آبی از ششم تیرماه به نمایش درخواهد آمد.

