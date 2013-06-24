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۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵

تحولات فلسطین/

حمله هوایی صهیونیست ها به غزه و بستن گذرگاه های این منطقه

حمله هوایی صهیونیست ها به غزه و بستن گذرگاه های این منطقه

رسانه های فلسطین از حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به نوارغزه و بستن گذرگاه های این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز دوشنبه پایگاه های وابسته به جنبش جهاد اسلامی فلسطین در نوارغزه را بمباران کردند. ارتش رژیم صهیونیستی در توجیه این حملات مدعی شد که حمله موشکی گروه های مقاومت به شهرک های صهیونیست نشین در اطراف نوارغزه عامل حملات هوایی صهیونیست ها به این منطقه بوده است.

این حملات که گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی در شهر رفح و نیز مناطق خالی از سکنه در شهر خانیونس، الزوایده و دیرالبلح را هدف قرار داده بود تلفاتی در بر نداشت و تنها خسارت مادی بر جا گذاشت.

رژیم صهیونیستی همچنین گذرگاه های منتهی به نوارغزه همچون کرم ابوسالم و ایرز را بست.

 

کد مطلب 2082983

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