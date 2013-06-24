افزایش روز افزون نارضایتی اسپانیایی ها از آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از"فایننشال تایمز" ، نظرسنجی ها ، صحبت ها و مقالات روزنامه ها و مجلات این روزها نشان دهنده نارضایتی مردم اسپانیا از عملکرد آلمان در اتحادیه اروپا هستند.

بنا بر این گزارش نظرسنجی ها نشان می دهد که مردم اسپانیا از قدرتمند شدن بی حد و اندازه المان در اتحادیه اروپا ناراضی هستند.

همچنین در این گزارش آمده است که مردم اسپانیا معتقدند آلمانی ها علاوه بر اینکه قدرت فراوانی در این اتحادیه گرفته اند در عین حال تمایل چندانی هم برای از بین رفتن رکود اقتصادی و رشد اقتصادی برخی کشورهای این اتحادیه ندارند.