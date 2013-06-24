بیشترین شبهات مهدویت در مکاتب و مذاهب انحرافی است

حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق یوسفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد حضرت مهدی(عج) گفت: انتظار یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در مکتب اسلام به طور عام و در مذهب شیعه به طور خاص از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به برداشت افراد از مفهوم انتظار بیان کرد: نوع برداشت‌ها از مفهوم انتظار نزد مردم متفاوت است که انتظار را درنگ می‌دانند که باید دست بر دست گذاشت و اقدامی نکرد تا منجی ظهور کند و مشکلات را حل نماید که این مفهوم واقعی انتظار نیست و خلاف حقیقت است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه یکی از معانی انتظار حقیقی آماده شدن برای حرکت در مسیر مهدویت است، اظهار داشت: اینکه انسان بتواند شایستگی و شایسته سالاری را ایجاد کند از وظایف زمان انتظار است که انسان باید با شایستگی از پلیدی ها فاصله بگیرد و با گناه درگیر شده و مبارزه کند.

وی تاکید کرد: مفهوم واقعی انتظار جهاد برزگی است که در اسلام از آن یاد شده و و پیامبر اکرم(ص) نیز در خصوص انتظار فرمودند افضل اعمال امت من انتظار فرج است.

ویژگی‌های منتظران

حجت الاسلام یوسفی مقدم در ادامه به ویژگی‌های منتظران اشاره کرد و گفت: خود سازی و دستیابی به کمالات معنوی از ویژگی‌های شخص منتظر است؛ کسانی که به خود سازی می‌پردازند و سعی می‌‌کنند نواقص وجودی خود را دفع و کمالات را کسب کنند و به عنوان سربازی از سربازان امام عصر باشند و یاری از یاران مهدوی باشد.

وی افزود: ایجاد جامعه‌ای پیشرفته از نظر معنوی از دیگر ویژگی شخص منتظر است که به رشد و ارتقا معنویت و به رشد اندیشه خردمندانه کمک می‌کند.

مدیر مرکز پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه عنوان کرد: صرف امکانات مادی و معنوی در راه ارتقا اهداف اندیشه های مذهبی برای ظهور امام زمان از وظایف منتظران است و باید امکانات مادی و معنوی خود برای زمینه سازی ظهور هزینه کند تا اندیشه انتظار ارتقا و تفکر و عدل الهی توسعه یابد.

شبهات عصر ظهور

مدیر مرکز پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به شبهات عصر ظهور گفت: شبهاتی علیه مذهب مطرح است که بخشی متوجه مهدویت است که از سویی تفکر مهدوی است که با هرگونه کفر و ظلمی مخالف است و هدف آن حضرت مبارزه با گسترش ظلم و ایجاد عدل است.

وی افزود: بیشترین شبهات مهدویت در مکاتب انحرافی و مذاهب انحرافی است که در سطح بین الملل فعالیت می‌کنند و تلاش می‌کنند تفکر مهدویت را تضعیف کنند و شبهات وهابیت و سلفی گری و امثال آن را باید ریشه یابی کرد و سرچشمه آن را پیدا و به آسانی پاسخ داد.

حجت الاسلام یوسفی مقدم اظهار داشت: شبهات نسل جدید باید ریشه یابی و از منظر عقلی و جایگاه علمی پاسخ داده و رفع اشکال و شبهه شود تا ذهن جوانان از آلودگی پالایش یابد.

مدیر مرکز پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایان گفت: امید است اندیشه صحیح مهدویت در جامعه رواج یابد و بیشتر با این مکتب حس مذهب کنیم و جامعه را امیدوار به آینده درخشان کنیم و موجب پویایی و حرکت می‌شود و از حالت ایستایی به پویایی سوق داد و با تلاش و کوشش امید به آینده ای روشن را رواج و معنی منفی انتظار از جامعه رخت ببندد.

