اشتباه محاسباتی راز دستبرد به خزانه بانک را فاش کرد

به گزارش خبرنگار مهر ساعت 1 و 30 دقیقه بامداد دیروز ماموران کلانتری 168 سیزده آبان از طریق دوربین های امنیتی در جریان شکسته شدن شیشه بانک ملی در خیابان شهید رجایی قرار گرفتند.

با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله چند اکیپ از ماموران کلانتری خود را به محل مورد نظر رسانده و در ابتدا جوان موتورسواری را دیدند که با مشاهده مامورین قصد فرار از محل را داشت.

بلافاصله مسیر متهم مسدود و طی عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد همدست این متهم نیز در داخل بانک مشغول سرقت می باشد. دومین متهم پرونده نیز از سوی ماموران دستگیر و برای تحقیقات به کلانتری منتقل شد.

متهمان در ابتدا قصد داشتند هویت واقعی خود را مخفی کنند اما ماموران با بررسی آلبوم مجرمان حرفه ای هویت آنها به نامهای محمد حسن و ابوالقاسم را شناسایی کردند.

هر دو متهم از مجرمان با سابقه بودند که پیش از این چندین بار به اتهام سرقت و زورگیری دستگیر شده بودند.

سارقان حرفه ای که تمام مدارک را علیه خود می دیدند در بازجویی ها لب به اعتراف گشوده و مدعی شدند از شش ماه قبل نقشه دستبرد به بانک ملی را طراحی کرده بودند.

آنها تصور می کردند بر اساس نقشه خود توانسته اند تمام تجهیزات امنیتی و حفاظتی بانک را از کار بیندازند اما اشتباه آنها در محاسباتشان باعث شد پلیس در جریان قرار گرفته و سارقان را قبل از اجرای نقشه اشان دستگیر کند.

همچنین از متهمان یک دستگاه موتورسیکلت تندرو، یک پتک فولادی، دو قضبه چاقو و چندین کیسه که برای حمل پول آماده شده بود کشف شد.

درحال حاضر تحقیقات از متهمان برای کشف دیگر جرایم احتمالی آنها ادامه دارد.