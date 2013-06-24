11 موسسه خیریه در حوزه بهداشت و درمان در زنجان فعالیت می کنند

رحیم سروری زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موسسه امدادگران عاشورایی با تعیین و شرح وظایف خود در حوزه های گوناگون طی ماههای گذشته فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.



وی به رونمایی کتاب جامع دستاوردهای حوزه سلامت استان اشاره کرد و یادآورشد: دراین کتاب عملکرد و فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی استان طی هشت سال دولت خدمتگزار نشان می دهد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان افزایش رشته های دانشگاهی از 51 به 100رشته مقطع، تولید هفت نانو دارو و ارتقا رشته های فوق تخصصی را از جمله دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی در مدت زمان یاد شده اعلام کرد.