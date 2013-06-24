به گزارش خبرنگار مهر، پس از تحریم نفت ایران توسط کشورهای اروپایی بسیاری از شرکت‌های اروپایی همچون شل انگلیس، بازل سوئیس، ایتالیا و هلند، BASF، مرک و فلوکای آلمان از فروش کاتالیست های نفتی و پتروشیمیایی به یاران خودداری کردند.



بر این اساس با توقف فروش کاتالیست به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پیش بینی یم شود در مدت زمان دو ساله تولید انواع فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران متوقف و یا با کاهش قابل توجه ای همراه شود.



با این وجود از دو سال گذشته تاکنون چندین طرح تولید بومی و ملی انواع کاتالیست های پرمصرف نفت و پتروشیمی در دستور کار صنعت نفت کشور قرار گرفته به طوری مکه هم اکنون ایران در تولید بیش از 30 کاتالیست نفت، گاز و پتروشیمیایی به خودکفایی دست یافته است.



یکی از محصولاتی که در لیست سیاه تحریم اروپا علیه صنعت پتروشیمی ایران قرار گرفت مربوط به کاتالیست‌های " زیگلر ناتا" است که توسط شرکت‌های اروپایی در سال‌های گذشته به صورت انحصاری تحویل مجتمع‌های پتروشیمی کشور می شد.



با این وجود از حدود دو سال گذشته تاکنون شرکت بازل ایتالیا با فشار برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا فروش برخی از کاتالیست‌های زیگلر ناتا همچون کاتالیست ( تیتانیوم بر پایه دی کلرید منیزیم) و کوکاتالیست (شامل تری اتیل آلومینیوم، دنور و اتمر) به منظور از سرویس خارج کردن برخی از واحدهای پتروشیمیایی تولیدکننده پلی اتیلن به ایران به حالت تعلیق درآوردند.



بر این اساس شرکت بازل ایتالیا از نیمه اول سال 1389 به بهانه تحریم از تحویل این کاتالیست به برخی از مجتمع‌های پتروشیمی همچون جم خودداری کرد که این محدودیت منجر به توقف یکهزار تنی تولید پلی اتیلن در این مجتمع پتروشیمی کشور شد.



از این رو با ایجاد کارگروهی متشکل از متخصصان داخلی، اخیرا نمونه بومی این کاتالیست پرمصرف پتروشیمی در داخل کشور تولید ازمایشی و سپس تجاری شده است که این موضوع علاوه بر خودکفایی و صرفه جویی ارزی، منجر به توقف خرید این محصول از شرکت ایتالیایی شده است.



ایران واردات 10 کاتالیست نفتی از اروپا را متوقف کرد



به گزارش مهر، همزمان با تولید بمی کاتالیست و مواد افزودنی پتروشیمیف در سطح پالایشگاه های نفت هم اقداماتی به منظور خودکفایی در تولید این محصولات استراتژیک انجام شد.



علیرضا ضیغمی در تشریح مهمترین برنامه های خودکفایی در تولید و توقف واردات کاتالیست های نفتی اروپاییف گفت: در حال حاضر اخرین مراحل راه اندازی و حتی بهزه برداری طرح های جدید بنزینس ایز ایران در پالایشگاه های نفت لاوان، اصفهان و تبریز با کاتالیست های بومی و ایرانی آغاز شده است.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی این طرح های جدید پالایشگایه نیازی به واردات کاتالیست خارجی ندارندف اظهار داشت: کل نیازهای کاتالیستی توسط مراکز پژوهشگاهی و دانشگاهی بومی سازی شده، به طوری که هم اکنون 10 کاتالیست پرمصرف نفتی در کشور بومی شده است.



به گفته این معاون وزیر نفت عمر این کاتالیست‌ها بستگی به بهره برداری آنها دارد و در حال حاضر کاتالیست های پالایشگاه لاوان و اصفهان توسط سازندگان داخلی ساخته می شود.



این عضو هایت مدیره شرکت ملی نفت با تاکید براینکه کشور در ساخت ماشین آلات دوار و سنگین در دو سال آینده خودکفا خواهد شد، بیان کرد: ماشین آلات دوار که از خارج تهیه می شد اکنون توسط متخصصان داخلی کشور ساخته می شود و برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای بومی کردن ماشین‌آلات سنگین در دستور کار قرار دارد.