صبای قم با سه گل از سد ایسفا سامسونگ کرمان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تیم فوتبال صبای قم که به مدت یک هفته اردوی آماده سازی خود را در اردبیل برگزار کرد و پیش از بازگشت به قم در مصاف تدارکاتی برابر تیم سامسونگ کرمان صاحب برتری شد.

بعد از تمرینات متنوعی که در دو نوبت صبح و عصر توسط سرمربی با تجربه تیم فوتبال صبای قم برای بازیکنان این تیم به منظور کسب آمادگی مناسب برای حضور موفق در مسابقات سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در نظر گرفته شد، محمد مایلی کهن در یک بازی تدارکاتی صبا در اردوی اردبیل در مقابل تیم‌ سامسونگ کرمان، شاگردانش را مورد ارزیابی قرار داد.

این دیدار در حالی برگزار شد که تیم فوتبال صبای قم برای حضور موفق در مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، یکی از چند تیم‌ حاضر در لیگ سیزدهم فوتبال باشگاه‌های کشور بود که تمرینات خود را در اردبیل برگزار کرد.

تیم‌های فوتبال صبای قم و سامسونگ کرمان در شرایطی در این دیدار تدارکاتی برابر یکدیگر به میدان رفتند که صبای قم متأثر از تمرینات شاداب و با برنامه ای که مایلی کهن برای بازیکنان این تیم در نظر گرفته بود، در این دیدار مصمم‌تر به میدان رفت و با سه گل صاحب برتری شد.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که شاگردان محمد مایلی کهن در راه به دست آوردن بهترین شرایط برای حضور در سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس بعد از بازگشت از سفر اردبیل در دو دیداری تدارکاتی دیگر نیز به ترتیب در تهران و قم قرار است با تیم های فجر سپاسی شیراز و تراکتور سازی تبریز هم دیدار کنند.

تیم فوتبال صبای قم امروز به تهران بازگشت و قرار است ادامه تمرینات خود را از فردا چهارم تیر ماه در زمین چمن مجموعه ورزشی شهید قیانوری تهران برگزار کند و در فاصله 30 روز تا آغاز لیگ سیزدهم فوتبال باشگاه های برتر کشور چند بازی تدارکاتی نیز توسط کادر فنی این تیم پیش بینی شده است.

تیم فوتبال صبای قم در هفته نخست از سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور باید روز دوم مرداد ماه در دیداری که حریف آن با قرعه کشی هشتم تیر ماه مشخص می شود در خارج از خانه یا در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم به میدان برود.