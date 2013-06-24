زورگیری سارق کوتوله از دختران جوان در شمال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل دختر جوانی با مراجعه به کلانتری 101 تجریش راز سرقتهای دزد کوتوله را فاش کرد.

او به ماموران گفت: در خیابان الهیه در حال رفتن به خانه بودم که پسر جوانی سد راهم شد و با تهدید چاقو پول و تلفن همراهم را سرقت کرد. او پس از این سرقت با یک دستگاه موتورسیکلت کوچک از محل فرار کرد.

پس از این شکایت تیمی از ماموران تجسس کلانتری تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند همزمان با تحقیقات ماموران چندین شکایت مشابه دیگر در کلانتری مطرح شد. بررسی پرونده ها نشان داد همزمان با تاریک شدن هوا سارق قد کوتاهی با یک دستگاه موتورسیکلت کوچک در خیابانهای شمالی تهران سد راه دختران شده و با تهدید چاقو از آنها اخاذی می کند. بلافاصله مشخصات متهم در اختیار گشتی های پلیس قرار گرفت تا اینکه ساعت 20:55 یکم تیرماه یکی از واحدهای گشت کلانتری در خیابان الهیه سارق زورگیر را شناسایی کرد.

متهم با مشاهده ماموران قصد فرار از محل را داشت که تعادلش را از دست داد و با موتورسیکلت به زمین خورد. سارق کوتوله پس از انتقال به کلانتری در بازجویی های اولیه منکر هرگونه سرقتی شد اما پس از رو به رو شدن با شاکیان لب به اعتراف گشود و دهها فقره زورگیری از دختران جوان در خیابانهای الهیه، دربند، شرفی منش، تختی و فرشته اعتراف کرد.

سرهنگ سعید کفراشی رئیس کلانتری 101 تجریش با اعلام این خبر به مهر گفت: از متهم یک قبضه سلاح سرد کشف و برای تحقیقات بیشتر در اختیار کاراگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.