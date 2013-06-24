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۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۹

مدرسی به مهر خبر داد:

رقابت رکابزنان قمی برای قهرمانی در دوچرخه سواری کشور

رقابت رکابزنان قمی برای قهرمانی در دوچرخه سواری کشور

قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم از رقابت رکابزنان قمی با حریفان خود برای کسب موفقیت در پیکارهای دوچرخه سواری قهرمانی کشور خبر داد.

جعفر مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور در مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری کشور را از اولویت های مهم خود در سال جاری قرار داده ایم و به همین منظور تیمی متشکل از بهترین رکابزنان قمی را روانه مسابقات رده های سنی مختلف لیگ و قهرمانی کشور خواهیم کرد.

وی ادامه داد: اولین اعزام هیئت دوچرخه سواری قم به رقابت های کشوری سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی به رقابت های لیگ رده سنی جوانان انجام شد و بعد از آن نیز دوچرخه سواران قمی در مسابقات قهرمانی جوانان کشور شرکت کردند.

نائب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم در پاسخ به اینکه آیا رکابزنان قمی شانس قهرمانی و یا قرار گرفتن بر روی سکوهای اول تا سوم کشور در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور را دارند، تصریح کرد: با توجه به اینکه کار توسعه دوچرخه سواری را از رده های سنی پایه آغاز کرده ایم، شاید در آغاز راه انتظار زیادی باشد که توقع قهرمانی و کسب عنوان از رکابزنان قمی را داشته باشیم اما مهم این است که با حضور در رقابت های کشوری تجربه کسب کنند و در آینده توانایی خود را به نمایش بگذارند.

وی در ادامه از آغاز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور از ششم تیرماه خبر داد و بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی فداسیون دوچرخه سواری، مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان و امید از ششم تیر در تهران آغاز می‌شود.

مدرسی بیان داشت: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در رشته کورسی بخش آقایان در مواد پیست و در دو رده سنی بزرگسالان و امید از ششم تا هشتم تیرماه در پیست دوچرخه‌سواری مجموعه ورزشی آزادی به انجام خواهد رسید.

وی یاد آور شد: این دوره از مسابقات در دو گروه A و B برگزار خواهد شد که تیم‌های گروه نخست، 10 تیم اول قهرمانی کشور و پنج تیم برتر گروه B در سال 91 خواهند بود، ضمن اینکه زمان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در مواد پیست در گروه B پس از ماه مبارک رمضان خواهد بود.

نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم افزود» در این دوره از رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور کورسی در دو رده سنی بزرگسالان و امید، رکابزنان در مواد 200 متر اسپرینت، چهار کیلومتری انفرادی، دورامتیازی، اسکرچ و کایرین با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
 

کد مطلب 2083030

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