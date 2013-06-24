رقابت رکابزنان قمی برای قهرمانی در دوچرخه سواری کشور

جعفر مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور در مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری کشور را از اولویت های مهم خود در سال جاری قرار داده ایم و به همین منظور تیمی متشکل از بهترین رکابزنان قمی را روانه مسابقات رده های سنی مختلف لیگ و قهرمانی کشور خواهیم کرد.

وی ادامه داد: اولین اعزام هیئت دوچرخه سواری قم به رقابت های کشوری سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی به رقابت های لیگ رده سنی جوانان انجام شد و بعد از آن نیز دوچرخه سواران قمی در مسابقات قهرمانی جوانان کشور شرکت کردند.

نائب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم در پاسخ به اینکه آیا رکابزنان قمی شانس قهرمانی و یا قرار گرفتن بر روی سکوهای اول تا سوم کشور در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور را دارند، تصریح کرد: با توجه به اینکه کار توسعه دوچرخه سواری را از رده های سنی پایه آغاز کرده ایم، شاید در آغاز راه انتظار زیادی باشد که توقع قهرمانی و کسب عنوان از رکابزنان قمی را داشته باشیم اما مهم این است که با حضور در رقابت های کشوری تجربه کسب کنند و در آینده توانایی خود را به نمایش بگذارند.

وی در ادامه از آغاز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور از ششم تیرماه خبر داد و بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی فداسیون دوچرخه سواری، مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان و امید از ششم تیر در تهران آغاز می‌شود.

مدرسی بیان داشت: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در رشته کورسی بخش آقایان در مواد پیست و در دو رده سنی بزرگسالان و امید از ششم تا هشتم تیرماه در پیست دوچرخه‌سواری مجموعه ورزشی آزادی به انجام خواهد رسید.

وی یاد آور شد: این دوره از مسابقات در دو گروه A و B برگزار خواهد شد که تیم‌های گروه نخست، 10 تیم اول قهرمانی کشور و پنج تیم برتر گروه B در سال 91 خواهند بود، ضمن اینکه زمان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در مواد پیست در گروه B پس از ماه مبارک رمضان خواهد بود.

نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قم افزود» در این دوره از رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور کورسی در دو رده سنی بزرگسالان و امید، رکابزنان در مواد 200 متر اسپرینت، چهار کیلومتری انفرادی، دورامتیازی، اسکرچ و کایرین با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

