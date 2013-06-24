رویکرد جدی سازمان جهاد کشاورزی تقویت بخش فرآوری گیاهان دارویی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نامنی صبح دوشنبه در نشست گردهمایی فعالان بخش کشاورزی، تجار، بازاریان و فعالان حوزه گیاهان دارویی و فرآوری صنایع کشاورزی اظهار کرد: رویکرد جدی سازمان جهاد کشاورزی تقویت بخش فرآوری گیاهان دارویی و اعطای تسهیلات به این حوزه است.

وی ادامه داد: کشور ما اقلیمی مناسبی را به جهت تقویت فرآورده های گیاهی دارد و در این راستا تاکنون 57 مجوز تاسیس فرآوری محصولات گیاهان دارویی در استان ثبت شده است.

مدیر صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی خراسان رضوی تعداد واحدهای فرآوری محصولات گیاهان دارویی فعال در استان را 13 واحد دانست و گفت: باید از خام فروشی در عرصه محصولات کشاورزی پرهیز و به سمت فرآوری محصولات کشاورزی و صادرات پیش برویم.

وی در خصوص تسهیلات توسعه کشاورزی بیان کرد: از 450 میلیارد تومان سهم کشور در تسهیلات توسعه کشاورزی، 65 میلیارد تومان سهم این استان است طوری که خراسان رضوی در جذب تسهیلات در سال 90 رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد.

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه این استان در محصولاتی همچون زعفران ، خربزه، تولید گوشت قرمز و تخم مرغ رتبه اول کشور را دارد، افزود: در محصولاتی نظیر گوجه فرنگی و چغندر هم رتبه دوم کشور را دارا است.

نامنی یادآور شد: در حال حاضر 3.3 دهم میلیون ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی استان بوده و 470 واحد دارای پروانه بهره برداری از این سازمان در بخش فرآوری محصولات کشاورزی فعال است.