آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام عصر(عج) بنابر اعتقادات دینی ما در آخر زمان و زمانی که اوضاع جهان تغییر می‌کند می‌آیند، این عقیده به منجی تنها مختص به دین اسلام و مکتب شیعه نیست و همه فرقه‌ها در جهان معتقدند که در آخرالزمان یک منجی ظاهر خواهد شد.

وی ادامه داد: اما ما معتقدیم که این منجی از نسل امامان و معصومین و فردی است به نام مهدی (عج) که با آمدن خود جهان را از این شرایط و اوضاع نجات می دهد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: در تمام اوقات و ماه‌ها و ساعت‌ها اگر انسان بتواند خود را با خدای متعال در میان بگذارد و ایمان خود را حفظ کند این انسانیت به معنای کامل کلمه است.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم ولی عصر(عج) ظهور کند، راهش این است که 313 فرد با فطرت پاک انسانی درجامعه بشری باشند و تمام داشته هایشان در راه خدا باشد.

آیت الله مسعودی خمینی با بیان اینکه در این شرایط حضرت مهدی (عج) ظهور می کند و عالم پر از ظلم و جور را از عدل و داد پر خواهد کرد، گفت: بنابراین یکی از مهمترین شرایط ظهور حضرت این است که از در بین جمعیت چند میلیاردی کره زمین حداقل 313 فرد وارسته وجود داشته باشند.

وی گفت: اما باید توجه داشت که شیطان همواره در کمین است و اجازه نمی دهد تا فطرت انسان پاک باقی بماند، در این شرایط ما وظیفه داریم تا اسلام را زمینه ظهور قرار دهیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: زمینه فراهم کردن برای ظهور به معنای گسترش فسق و فجور نیست، زمین باید خالصانه و در راه خدا ایجاد شود، بنابراین باید کودکان و طفلان مسلمان به گونه ای تربیت شوند که زمینه ساز باشند و در ابتدای امر بتوانند انسانیت خود را حفظ کنند.