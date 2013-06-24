به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پيريايي در نشست ستاد تسهيلات زائرين استانداري قم كه شامگاه يكشنبه برگزار شد، ضمن تبريك ايام نيمه شعبان و ولادت با سعادت حضرت ولي عصر(عج)، بيان كرد: از زمان تشكيل معاونت امور زائران اقدامات بسيار خوبي در زمينه خدمت رساني به زائران حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمكران صورت گرفته است.

وي در ادامه با اشاره به حضور پرشكوه مردم در مراسم روز نيمه شعبان، اظهار داشت: این حضور پرشکوه از جمله كارهايي به حساب مي آيد كه شايسته است قم مديريت آن را داشته باشد كه اين موضوع هم اتفاق افتاده است.

استاندار قم با اشاره به پوشش رسانه اي مناسبي كه از طریق رسانه ملی از مراسم با شکوه نیمه شعبان انجام مي‌شود، گفت: در حال حاضر اين موضوع نه تنها در قم بلكه در كل كشور و دنيا از طريق رسانه ها انجام مي شود و قم به اين صورت به جهان معرفي مي‌شود.

پيريايي با بیان اینکه اين اتفاقات به بركت وجود حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمكران اتفاق مي افتد، گفت: الان كارهاي بزرگي براي اين مسجد مقدس در حال انجام است و ادامه کار در اولویت اهداف عالی استان است

وي اضافه كرد: همچنين در برنامه پنج ساله بايد كارهاي بيشتري برای مسجد در نظر گرفته شود تا فعاليت‌هاي عمراني اين مسجد با سرعت بيشتري انجام پذيرد.

استاندار قم با اشاره به افتتاح رسمي بلوار پيامبر اعظم(ص) گفت: حضور مردم با اين شور و شعف، به لطف خدا صورت گرفته و اين دلهاي پركشيده به سمت خدا، فقط به بركت وجود اين اماكن مقدس صورت مي‌پذيرد.

پيريايي در بخش ديگري از سخنان خود، گفت: من فكر مي كنم مسير هايی که بين حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمكران و همچنين حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و حرم مطهر امام رضا(ع) ايجاد شده و مي شود، مي تواند كمك بسيار مناسبي به توسعه استان کند.

وي با اشاره به فعاليت ادارات مختلف در مراسم نيمه شعبان، اظهار داشت: تمامي مجموعه هاي استان در حال حاضر در حال فعاليت در خدمت رساني به زائرين هستند و مي‌توان گفت كه در حال حاضر تمام استان يد واحده براي ارائه خدمات مناسب به زائرين مسجد مقدس جمكران و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) شده است.

