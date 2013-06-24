به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ایزدیان، ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار کرد: سبزوار تامین‌کننده یک سوم گوشت مرغ خراسان رضوی و صاحب رتبه اول در تولید گوشت مرغ در استان است.

وی یادآور شد: 50 هزار دام سبک و 29 هزار دام سنگین در شهرستان سبزوار وجود دارد و حدود 100 هزار تن محصولات دامی از این شهرستان صادر می‌شود.

وی سپس با بیان اینکه 2000 منبع آبی اعم از چاه‌های عمیق، نیمه عمیق، قنوات، رودخانه‌ها و چشمه‌سارها در سبزوار وجود دارد، افزود: سالانه در این شهرستان، 654 میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی به مصرف می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار از قابلیت کشت 62 نوع محصول در این شهرستان خبر داد و افزود: در این شهرستان قابلیت کشت 62 نوع محصول وجود دارد.

ایزدیان تصریح کرد: سبزوار به همراه داورزن، هفت درصد سطح زیرکشت و تولید محصولات استان را دارا بوده و در محصولاتی همچون پنبه، فلفل، بادام و انار صاحب رتبه در استان است.