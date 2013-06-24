نقاط مختلف زنجان غرق در جشن و شادی/عاشقان حضرت مهدي(عج) در انتظار طلوع خورشيد فروزان ولايت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دلباختگان مهدی موعود(ع) در نقاط مختلف استان زنجان با پخش گل و شیرینیی و آذین بندی معابر و بستن طلاق نصرت جشن های باشکوهی را برگزار کردند.

برگزاري نيمه شعبان يكي از وظايف منتظران است كه بايد باشكوه برگزار شود. و اين اعياد بزرگ بايد گرامي داشته شود و از اين فرصت ها براي ترويج معارف اهل بيت (ع) استفاده كرد و تكاليف شيعيان را در زمان غيبت براي همگان تبيين كرد

عاشقان حضرت مهدي(عج) يگانه منجي عالم بشريت، در انتظار طلوع خورشيد فروزان ولايت هستند وصاحب الزمان(ع)مانند خورشيدي است كه از پشت ابر، نور هدايت بر دنياي تاريك دلان مي تابد و بر مومنان وعده حكومت عدالت محوري را مي دهد.

انتظار فرج به معناي به رصد نشستن يك رويداد مهم و اميد داشتن به تحقق يك خواسته اثرگذار است و انتظار نقش مهمی در سازندگی، پویایی و اصلاح فرد و جامعه در زمان غیبت دارد و اگر انسان منتظر به وظایفی که برای او شمرده شده عمل کند به الگوی مطلوب انسان دیندار دست می یابد

انسانی که منتظر ظهور آخرین حلقه بشر است، باید خود را از افکار آلوده غیر منطقی و غیر انسانی خالی و وجودش را به انواع باورها و ایمان های راستین مجهز کندانتظار فرج به منتتظران اقتدار و انسان را از بیهودگی و خنثی بودن خارج می کند و انسان منتظر همیشه با قدرت ایمان خود برای تحقق آرمان های آسمانی و ملکوتی تلاش می کند.

هر سال نیمه شعبان با هاله ای از غم و شادی فرا می رسد شادی میلاد او که بهار دلهاست با غم فراق او در هم می آمیزد و دوستدارانش را امیدی دوباره می بخشد امید واژه ای که دوستداران منتظر را زنده نگه می دارد تا بال در بال یکدیگر چونان کبوترانی سپید بر بام هر خانه بنشینند و مژده ی آمدنش _میلادش _ را بدهند

و اینک کبوتری سپید با شاخه ای گل دردهان به دیدار شما دوستان آمده است و چند لحظه ای میهمان شماست گل دوستی او را که این کبوتر برایتان آورده است در قلب هایتان بکارید و هر روز آبیاری اش کنید و این کبوتر سپید را بعد از این که مهمان شما شد به خانه دوستانتان نیز بفرستید تا آنها هم شاخه ای گل بگیرند و دل هایشان را بهاری کنند.

او روز خواهد آمد تا آمدنش پایانی باشد بر ظلم و جنگ و در جانی، جهانی که امروز غرق در جنگ و نیرنگ است و استکبار بقای خود را در الز بین بردن حقیقت می بیند و با اتکا بر جهل و نادانی د بر کشورهای ضعیف حکم رانی می کند.

مردم ولایتمدار استان زنجان با شور و شوق خاص جشن های نیمه شعبان را باشکوه خاص برگزار می کنند و در فضای باشکوه که حاکی از شکوه و شعور ویژه جشن های نیمه شعبان است جشن و شادمانی در نقاط مختلف استان برگزار می شود.