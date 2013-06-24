مرگ هولناک 2 زن در تصادف تریلر و پژو در پایتخت

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح این حادثه گفت: ساعت 4 و 8 دقیقه امروز برخورد شدید دو دستگاه خودرو در مسیر جنوب به شمال بزرگراه یاسینی حوالی پل خاقانی به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. با توجه به حساسیت موضوع آتش نشانان دو ایستگاه راهی محل شده و دو دقیقه بعد نخستین ایستگاه خود را به آنجا رساند.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه تریلر 18 چرخ با قسمت عقب یک دستگاه پژو 405 به شدت برخورد کرده است. شدت حادثه به حدی بود که خودرو پژو تا صندلی جلو آسیب دیده و دچار حریق شده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: یک گروه از آتش نشانان به اطفای حریق پرداخته و گروه دیگر با کمک تجهیزات برش اقدام به برش بدنه پژو کرده و 4 سرنشین آن را از داخل خودرو خارج کردند. امدادگران اورژانس پس از معاینه سرنشینان پژو اعلام کردند دو زن که بر روی صندلی عقب ماشین نشسته بودند بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست دادند. زن و مردی که روی صندلی جلو بودند نیز دچار سوختگی شدید شده و به بیمارستان انتقال یافتند.

وی خاطر نشان کرد: بر اثر این تصادف ترافیک شدیدی در محل ایجاد شده بود که با حضور ماموران راهور تردد در این منطقه به حالت عادی بازگشت. ساعت 15 و 6 دقیقه با پایان عملیات آتش نشانان به ایستگاه خود بازگشتند.