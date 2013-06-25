به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم رقابت های لیگ برتر ژیمناستیک هنری باشگاه های سراسر کشور به میزبانی فدراسیون ژیمناستیک در سالن شهید برادران آذرپی تهران برگزار شد. این مسابقات با حضور 4 تیم برگزار شد و در پایان این مرحله از مسابقات نفرات اول تا سوم 6 وسیله و تیم های تیم های برتر به شرح زیر معرفی شدند.



حرکات زمینی :

1 – محمد رمضانپور ( آلمینیوم المهدی هرمزگان ) 14

2 – هادی خناری نژاد ( شهید نقی پناهی گنبد ) 13/6

2 – سعید رضا کیخا ( خانه ژیمناستیک ارومیه ) 13/6



خرک حلقه :

1 - سعید رضا کیخا ( خانه ژیمناستیک ارومیه ) 14/3

2- محمد رمضانپور ( آلمینیوم المهدی هرمزگان ) 13/4

3 - ایمان خاموشی ( شهید نقی پناهی گنبد ) 12/9



دارحلقه :

1 - هادی خناری نژاد ( شهید نقی پناهی گنبد ) 15

2 - امیر اعظمی ( شهید نقی پناهی گنبد ) 14

2 - سعید رضا کیخا ( خانه ژیمناستیک ارومیه ) 14



پرش خرک :

1- محمد رمضانپور ( آلمینیوم المهدی هرمزگان ) 15/4

2 - امیر اعظمی ( شهید نقی پناهی گنبد ) 15/1

3 - رضا فرنیا ( آلمینیوم المهدی هرمزگان ) 14/6



پارالل:

1 - هادی خناری نژاد ( شهید نقی پناهی گنبد ) 13/9

2 - سعید رضا کیخا ( خانه ژیمناستیک ارومیه ) 13/6

3- محمد رمضانپور ( آلمینیوم المهدی هرمزگان ) 13/5



بارفیکس:

1 - احسان خدادادی ( شهید نقی پناهی گنبد ) 13/2

2 - رضا فرنیا ( آلمینیوم المهدی هرمزگان ) 12/95

3 - محمد سکاکی ( سیمان خمسه زنجان ) 12/45



تیم های آلمینیوم المهدی هرمزگان، خانه ژیمناستیک ارومیه و سیمان خمسه زنجان به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.