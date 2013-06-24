برنامه فدراسيون اسكی ايران توسط فدراسیون جهانی پذیرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون اسکی، فدراسيون اسكي ایران مانند هر فدراسيون ديگری برنامه خود را به فدراسيون جهاني اسكي ارسال كرد که این برنامه در جمع برنامه 5 فدراسيونی قرار گرفته كه توسط فدراسيون جهاني اسكي پذيرفته شده است.

در این شرایط ايران در آستانه تاسيس كمپ تيم منتخب اسكی آسيا قرار دارد که اگر اين اتفاق رخ دهد، منتخبان آسيا براي تمرين به كشور ما می‌آيند، اتفاقی که زمینه‌ساز درآمدزايی مطلوب برای فدراسیون خواهد شد.

در حال حاضر فدراسيون اسكی تاجيكستان از رئيس فدراسيون اسكی ایران درخواست كرده است تا برای تاسيس پيست اسكي به اين كشور برود.