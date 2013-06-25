تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه چهارم تیرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم شعبان سال 1434 هجری قمری و بیست و پنجم ژوئن سال 2013 میلادی.
- پنجمین و آخرین روز از چهل و چهارمین دوره مسابقات وزنهبرداری قهرمانی آسیا امروز در شهر آستانه قزاقستان برگزار میشود که کیا قدمی و محسن بهرامزاده در دسته 105 کیلوگرم و بهادر مولایی و رشید شریفی در دسته 105+ کیلوگرم به رقابت با حریفان آسیایی خود خواهند پرداخت.
- روز پنجم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی جوانان 2013 - ترکیه امروز طبق برنامه زیر برگزار میشود:
گروه C:
* استرالیا - السالوادور
* ترکیه - کلمبیا
گروه D:
* مکزیک - پاراگوئه
* مالی - یونان
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