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۴ تیر ۱۳۹۲، ۸:۲۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه‌‌ ورزشی: برگزاری روز پایانی مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا و پیگیری مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی جوانان 2013 - ترکیه از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه چهارم تیرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم شعبان سال 1434 هجری قمری و بیست و پنجم ژوئن سال 2013 میلادی.

- پنجمین و آخرین روز از چهل و چهارمین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا امروز در شهر آستانه قزاقستان برگزار می‌شود که کیا قدمی و محسن بهرام‌زاده در دسته 105 کیلوگرم و بهادر مولایی و رشید شریفی در دسته 105+ کیلوگرم به رقابت با حریفان آسیایی خود خواهند پرداخت.

- روز پنجم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی جوانان 2013 - ترکیه امروز طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:
گروه C:
* استرالیا - السالوادور
* ترکیه - کلمبیا

گروه D:
* مکزیک - پاراگوئه
* مالی - یونان

کد مطلب 2083117

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