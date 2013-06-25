تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه چهارم تیرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم شعبان سال 1434 هجری قمری و بیست و پنجم ژوئن سال 2013 میلادی.

- پنجمین و آخرین روز از چهل و چهارمین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا امروز در شهر آستانه قزاقستان برگزار می‌شود که کیا قدمی و محسن بهرام‌زاده در دسته 105 کیلوگرم و بهادر مولایی و رشید شریفی در دسته 105+ کیلوگرم به رقابت با حریفان آسیایی خود خواهند پرداخت.

- روز پنجم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی جوانان 2013 - ترکیه امروز طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:

گروه C:

* استرالیا - السالوادور

* ترکیه - کلمبیا

گروه D:

* مکزیک - پاراگوئه

* مالی - یونان