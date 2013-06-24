تصمیم تاریخی عارف نقشی تعییین کننده در پیروزی روحانی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر توفیقی رئیس ستاد انتخاباتی محمدرضا عارف با بیان اینکه ما پیش از این عارف را بیشتر به عنوان یک شخصیت دانشگاهی و اجرایی قبول داشتیم، گفت: اتفاقات اخیر باعث شد بفهمیم ایشان کسی است که فهم و بینش عمیق نسبت به مسائل بین المللی و سیاسی نیز دارد.

توفیقی یا اظهار اینکه روحانی بیش از یکسال پیش با بنده و بسیاری از مشاوران خود مشورت می‌کردند و همه ما یعنی اکثر قریب به اتفاق منتظر بودیم که آقای عارف نباید در این انتخابات حضور یابد، گفت: اما به جای اینکه ما ایشان را متقاعد به عدم حضور کنیم، آقای عارف ما را متقاعد به ضرورت حضور و مشارکت در انتخابات می‌کرد و همواره می‌گفتند که این آخرین فرصت برای حضور در عرصه سیاسی برای اصلاح طلبان است به حول قوه الهی فضا را شکستند و وارد عرصه انتخابات شدند.

وی با اشاره به عملکرد موفق عارف در مناظره‌های تلویزیونی گفت: آقای عارف همواره از مطالبات مردم و اصلاح طلبان سخن می‌گفتند و بسیاری از کسانی که اعتقاد به حضور در انتخابات را نداشتند علاقمند به مشارکت کردند.

رئیس ستاد انتخاباتی عارف با بیان اینکه عارف همواره تاکید می‌کرد که به هر اجماعی با محوریت آقای خاتمی تن خواهد داد گفت: این اوج اخلاق سیاسی بود و ما امیدواریم امروز جناب آقای روحانی و همکارانی که برای خود انتخاب می‌کند، بتوانند مشکلات کشور را حل و ساماندهی کنند.

توفیقی در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده در این مراسم گفت: ما طبق قوانین وزارت کشور نمی توانستیم ستاد داشته باشیم و بنابراین انحلال ستادهای خود را اعلام کردیم، اما از تمامی اعضای ستاد عارف خواستیم برای آقای دکتر روحانی فعالیت کنند و به ستادهای ایشان بپیوندند.