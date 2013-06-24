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۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۶

آغاز ثبت نام هشتمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان بوشهر

آغاز ثبت نام هشتمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از آغاز ثبت‌نام هشتمین جشنواره تعاونی های برتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصدق کشاورزی با اشاره به آغاز ثبت نام هشتمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان بوشهر، اظهار داشت: این جشنواره با هدف به تصویر کشیدن نقاط قوت، موفقیت ها و توانمندی های بخش تعاون برگزار می شود، زمان تقدیر از تعاونگران را شهریورماه همزمان با هفته تعاون عنوان کرد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: همه تعاونی‌ها می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند به ویژه تعاونی‌هایی که بیش از سه سال از فعالیتشان می‌گذرد.

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به استقبال خوبی که تعاونی‌ها به عمل آورده‌اند گفت تاکنون 181 واحد تعاونی در این جشنواره ثبت نام کرده‌اند.

کشاورزی مهلت ثبت نام و ارسال مدارک را پایان وقت اداری شانزدهم تیرماه اعلام کرد.

کد مطلب 2083143

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