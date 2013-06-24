به گزارش خبرگزاری مهر، مصدق کشاورزی با اشاره به آغاز ثبت نام هشتمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان بوشهر، اظهار داشت: این جشنواره با هدف به تصویر کشیدن نقاط قوت، موفقیت ها و توانمندی های بخش تعاون برگزار می شود، زمان تقدیر از تعاونگران را شهریورماه همزمان با هفته تعاون عنوان کرد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: همه تعاونی‌ها می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند به ویژه تعاونی‌هایی که بیش از سه سال از فعالیتشان می‌گذرد.

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به استقبال خوبی که تعاونی‌ها به عمل آورده‌اند گفت تاکنون 181 واحد تعاونی در این جشنواره ثبت نام کرده‌اند.

کشاورزی مهلت ثبت نام و ارسال مدارک را پایان وقت اداری شانزدهم تیرماه اعلام کرد.