دستگیری 10 حفار غیرمجاز/ نجات 120 شهروند بجنوردی در حوادث

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی از 12 هزار و 623 مورد کنترل و نظارت از آثار تاریخی این استان در سه ماه نخست سال جاری، خبر داد.

سرهنگ بنیامین بهادری گفت: در این بازدیدها، دو دستگاه فلزیاب از حفاران غیرمجاز کشف شده است. وی همچنین از دستگیری 10 نفر حفار غیرمجاز از سوی ماموران یکان حفاظت میراث فرهنگی استان در سه ماه نخست 92 خبر داد.

وی افزود: هم استانی ها می توانند اطلاعات و گزارش در مورد جرم مواریث فرهنگی کشور را از طریق شماره 05842242380 برای پیگیری و رسیدگی به یکان حفاظت استان منعکس کنند.

اکنون در خراسان شمالی، هزار 284 اثر تاریخی شناسایی شده وجود دارد و شمار آثار ثبت شده این استان در فهرست آثار ملی نیز 514 اثر شامل 463 اثر تاریخی، 26 اثر معنوی و 25 اثر طبیعی است.

نجات 120 شهروند بجنوردی در حوادث

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بجنورد با اشاره به اعزام روزانه آتش نشانان برای انجام سه ماموریت گفت: طی سه ماه نخست امسال 123 نفر در مأموریت‌های این سازمان نجات یافتند.

علی گودرزی از افزایش 20 درصدی حوادث نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: 158 مورد آتش سوزی و 149 مورد حادثه امداد و نجات مأموریت‌هایی بوده است که آتش نشانان اعزام و به یاری حادثه دیدگان شتافته‌اند.

وی گفت: آتش نشانان طی سه ماهه اول سال موفق به نجات 123 نفر از شهروندان حادثه دیده، از حبس شدگی در مکان‌های مختلف و آسانسور بوده‌اند. گودرزی تصریح کرد: در مدت یاد شده بیشترین آمار آتش سوزی به ترتیب وسائط نقلیه و خودرو 15 درصد، فضای سبز، مراتع، مزارع و اماکن متروکه به ترتیب با 10 درصد بیشترین آمار آتش سوزی را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته وی، بیشترین علت آتش سوزی در خودروها؛ نشت بنزین در مجاورت موتور داغ و اتصال در سیم کشی خودرو و روشن کردن آتش توسط افراد در مراتع و مزارع گزارش شده است.

نمایش"جن گیر" در بجنورد به روی صحنه می رود

سرپرست معاونت امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: نمایش جن گیر به کارگردانی حسن عابدی و نویسندگی کورش نریمانی در مجتمع فرهنگی و هنری گلشن بجنورد به روی صحنه می رود.

ابوالحسن حیدری اظهارداشت: نمایش جن گیر به کارگردانی حسن عابدی و نویسندگی کورش نریمانی تولید شده است که به مدت 15 شب برای علاقمندان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: نمایش جن گیر نگاهی کمیک به موقعیتی نمایش دارد.خیاط خانه ای که براساس نقشه یک نفر سود جود و با ترفند ورود جن شرایط ویژه ای پیدا می کند.

حیدری بیان کرد: امین فرحی، آزاده حیدرزاده، حکمت شیردل، پریاضیائی، جواد پورسعید، پرستوضیائی در این نمایش نقش آفرینی می کنند.

نمایش جن گیر از سوم تا 17 تیرماه سال جاری در مجتمع فرهنگی و هنری گلشن بجنورد هرشب ساعت 20:30 برای عموم به روی صحنه می رود.