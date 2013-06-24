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۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۳

در پاسخ به پیام پادشاه عربستان؛

روحانی: با تدابیر ایران و عربستان، صلح و ثبات به منطقه باز می گردد

روحانی: با تدابیر ایران و عربستان، صلح و ثبات به منطقه باز می گردد

رئیس جمهور منتخب که در پیام های جداگانه ای به پیام های تبریک سران کشورهای جهان پاسخ گفته است در پیام خود خطاب به پادشاه عربستان آورده است: با تدابیر روسای کشورهای منطقه به خصوص ایران و عربستان، صلح و ثبات، به منطقه باز می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای دفتر رئیس جمهوری منتخب، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ به پیام تبریک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی اظهار اطمینان کرده است که با تدابیر روسای کشورهای منطقه به خصوص جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، صلح و ثبات به نفع مردم ، به منطقه باز می گردد.

روحانی خاطرنشان کرده است : از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی همواره توجه به منطقه و این موضوع کشورهای همسایه بوده و در دولت جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

براساس این گزارش رئیس جمهوری منتخب ملت ایران در پاسخ های جداگانه دیگری به پیام های تبریک برخی دیگر از سران کشورها پاسخ گفته است.

روحانی در پاسخ به پیام تبریک محمد وحید رئیس جمهوری کشور مالدیو بر توسعه روابط دوستانه ایران و مالدیو و تقویت روابط با کشورهای اسلامی و منطقه تاکید کرده است.

رئیس جمهور منتخب در پاسخ به پیام تبریک نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان با یادآوری اینکه توسعه و تعمیق روابط برادرانه و دوستانه ایران و لبنان همواره از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده ، بر تلاش های دولت یازدهم ایران برای تقویت هرچه بیشتر مناسبات تهران و بیروت تاکید کرده است.

کد مطلب 2083151

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