دادگستری لرستان دست "کار چاق کن" ها را از محاکم قضایی کوتاه کرده است

سید رحیم کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای مبارزه با جرایم صورت گرفته در دستگاه قضایی علاوه بر یک واحد مجزا، کار نظارت بر عملکرد قضات را به طور جدی در دستور کار قرار داده ایم.

وی با اشاره به بازرسی و نظارت های متعدد بر عملکرد قضات، بیان داشت: همچنین ستاد حقوق شهروندی نیز کار نظارت بر عملکرد کارکنان دادگستری را به طور جدی پیگیری می کند.

مسئول حفاظت و اطلاعات اداره کل دادگستری لرستان همچنین از نظارت ویژه این واحد بر عملکرد قضات و کارکنان خبر داد و بیان داشت: در معدود مواردی که شاهد تخلفاتی بوده ایم متخلفان را جابجا و یا منتقل کرده ایم.

کاظمی تصریح کرد: در حال حاضر کسی نمی تواند بگوید که پرونده مردم و مراجعان به دستگاه قضایی در استان در روند نادرستی قرار گرفته و با تخلفات و کوتاهی های در این زمینه برخورد نمی شود.

وی همچنین از برخوردی جدی با کارچاق کن ها و دلالان خبر داد و بیان داشت: دست کارچاق کن ها را حفاظت و اطلاعات دادگستری لرستان به طور کامل بسته است.

مسئول حفاظت و اطلاعات اداره کل دادگستری لرستان ادامه داد: با این حال ممکن است برخی از ساده لوحی افراد سوء استفاده کنند و در این زمینه اقداماتی انجام دهند ولی ما از مردم می خواهیم در مواجهه با این افراد هوشیار باشند.

کاظمی با تاکید بر نظارت جدی بر محاکم قضایی استان تصریح کرد: مردم بدانند که دستگاه قضایی با هر گونه تخلف در این زمینه برخورد قاطع می کند.

