  1. استانها
  2. لرستان
۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۲۸

براری با مهر مطرح کرد:

تعزیرات حکومتی لرستان حداکثر مجازات را برای گران فروشان اعمال می کند

تعزیرات حکومتی لرستان حداکثر مجازات را برای گران فروشان اعمال می کند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان به مردم اطمینان داد که این اداره کل حداکثر مجازات را برای گران فروشان اعمال می کند.

بهرام براری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به سیاستهای سازمات تعزیرات حکومتی در عمده موارد اعمال تخفیف برای تخلفات مربوط به گرانفروشی و دیگر تخلفات واحدهای صنفی مسدود شده و حداکثر مجازات برای متخلفان اعمال می شود.

وی تصریح کرد: این کار به منظور برخورد قاطع با متخلفان در راستای ایجاد آرامش بر بازار و رفاه مردم صورت می گیرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان با بیان اینکه این سازمان در زمینه برخورد با تخلفات صنفی به ویژه گرانفروشی به وظیفه قانونی خود عمل کرده، بیان داشت: سعی کرده ایم به عنوان دستگاه وابسته به قوه قضاییه نهایت خدمات رسانی را به مردم داشته باشیم.

براری با اشاره به روند رسیدگی به پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی بیان داشت: طی سال گذشته بیش از 25 هزار و 300 پرونده توسط تعزیرات حکومتی استان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از این تعداد پرونده حدود 25 هزار و 124 پرونده مختومه شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان لرستان با بیان اینکه این سازمان نقشی در کاهش و یا افزایش قیمت ها ندارد، بیان داشت: رسالت تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی است.

براری افزود: افزایش و یا کاهش قیمت ها مربوط به سیاست های مالی و پولی کشور و متاثر از بازارهای داخلی و خارجی است و دستگاههای نظارتی در این زمینه نقشی ندارند.

کد مطلب 2083155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها