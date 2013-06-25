پیروز حماسه 24 خرداد همه مردم بودند/ اکنون زمان عمل به شعارهاست

به گزارش خبرنگارمهر، ياسر هاشمي شامگاه دوشنبه در مراسم تجليل از حضور مردم همدان در انتخابات، با اشاره به اينكه قصد مرور دوباره رويدادهاي قبل از انتخابات 92 را ندارد، بيان داشت: هراتفاقي كه در گذشته افتاده شامل مرور زمان مي شود و اكنون زمان تحقق شعارها است.

مشاور حسن روحاني اذعان داشت: مردم ايران با حضور در انتخابات به خلق حماسه پرداختند.

بايد به تعهداتي كه نسبت به مردم ايجاد كرده ايم، عمل كنيم

هاشمي با تاكيد بر اينكه بايد به تعهداتي كه نسبت به مردم ايجاد كرده ايم عمل كنيم، عنوان كرد: با مشخص شدن نتيجه انتخابات در كشورمان تحريم هاي خارجي و فشارهاي اقتصادي كم اثر شد.

وي اذعان داشت: رويدادهايي كه در اين مدت در كشورمان رخ داد بايد در تاريخ ثبت شود .

وی با اشاره به اينكه انحرافاتي در طي دولت نهم ودهم در بخش هاي سياسي و اجتماعي روي داد، بيان داشت: خواست مردم در اين مدت بازگشت دولت به محوريت اعتدال وعقلانيت بود.

هاشمي اظهار داشت: خواست مردم باعث شد كه شعارهاي رئيس جمهور منتخب نيز بر محور اعتدال و عقلانيت قرار گيرد.

در زمينه سياسي از اعتدال خارج شديم

وي با اشاره به دور شدن عقلانيت از بخش اقتصادي كشور طي هشت سال اخير، ادامه داد: در زمينه سياسي نيز از اعتدال خارج شديم.

مشاور حسن روحاني اذعان داشت: بايد كشور در زمينه هاي مختلف به محور عقلانيت باز گردد.

هاشمي با تاكيد براينكه پدرش تا آستانه نام نويسي در انتخابات واقعا قصد حضور در آن را نداشت، عنوان كرد: خواست مردم براي حضور پدرم در انتخابات از علما قم تا اسراي دفاع مقدس را شامل مي شد.

وي بيان داشت: اين عوامل باعث شد آيت الله هاشمي رفسنجاني در آستانه پايان نام نويسي در انتخابات رياست جمهوري در موقعيت تصميم بر حضور در انتخابات قرار گيرد.

اقدام شوراي نگهبان در رد صلاحيت هاشمی لكه اي بر تاريخ ايران گذاشت

رئيس دفتر حسن روحاني در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه اقدام شوراي نگهبان در رد صلاحيت پدرم لكه اي بر تاريخ ايران گذاشت، عنوان كرد: يكي از دلايل حضور آيت الله رفسجاني تحقق حماسه سياسي مد نظر رهبري بود.

هاشمي اذعان داشت: رفتار معقولانه حسن روحاني و حمايت آقايان خاتمي و هاشمي رفسنجاني شرايط را به اين جا رساند كه بار سنگين مسند رياست جمهوري بر عهده وي قرار گرفت.

وي با تاكيد براينكه براي اداره كشور حزب و جريان خاصي نداريم، گفت: از همه مي خواهم در اداره امور كشور كمك كنند.

نبايد بگذاريم اميد مردم به ياس تبديل شود

فرزند آيت الله رفسنجاني با اشاره به رويش اميد در بين مردم با انتخاب روحاني به عنوان رئیس جمهور منتخب، عنوان كرد: نبايد بگذاريم اميد مردم به ياس تبديل شود.

هاشمي با تاكيد بر لزوم استفاده از ظرفيت هاي همه جريانات نظام، عنوان كرد: حماسه اقتصادي در امتداد حماسه سياسي روي مي دهد.

وي بيان داشت: مردم از لحاظ بسياري از شاخصه هاي اقتصادي دچار مشكل هستند.

در اكثريت جريانات كشور اعتدال گرايي وجود دارد

رئيس دفتر حسن روحاني درمركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه در اكثريت جريانات كشور اعتدال گرايي وجود دارد، گفت: اگر نتوانستيم از ظرفيت هاي كشور استفاده لازم را براي حل مشكلات ببريم بايد از مردم عذرخواهي كنيم.

هاشمي با تاكيد بر ارتباط مناسب حسن روحاني با رهبر معظم انقلاب و آقايان هاشمي رفسنجاني وخاتمي، ادامه داد: همه ظرفيت ها براي حل مشكلات كشور و رسيدن رشد مناسب مهياست.

وي در پايان گفت: با صبر وتامل برسختي ها و ناملايمات توانستيم به پيروزي دست يابيم.