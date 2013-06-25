به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طالبی با اعلام این خبر در گفتگو با سایت خبری استانداری آذربایجان غربی افزود: در حدود 17 هزار نفر در برنامه چهارم و پنجم توسعه از دستگاه های اجرایی خروجی داشتیم.

وی افزود: در این راستا استانداری آذربایجان غربی اقدام به جذب نیروی انسانی متخصص در رشته های مختلف مورد نیاز از محل سهمیه های ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری کرده است.

طالبی با بیان اینکه در برنامه چهارم توسعه به ازای هر 2 نفر خروجی باید یک نفر ورودی در دستگاه های اجرایی داشته باشیم افزود: در برنامه پنجم توسعه نیز باید به ازای هر 3 نفر خروجی یک نفر ورودی در بخش های مختلف دستگاههای اجرایی داشته باشیمدکه باید با توجه به این خروجی 10 هزار نفر جایگزین در دستگاههای اجرایی استان داشته باشیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: با توجه به پیگیری های استاندار، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی نیز از طریق سایت استانداری تا 7 تیر ماه سال جاری اقدام به ثبت نام از متقاضان کرده است.

وی با بیان اینکه همه اطلاعات موجود در خصوص این استخدام در سایت استانداری آذربایجان غربی درج شده است افزود: سعی برآن است که تا ماه مبارک رمضان امتحان مورد نظر از متقاضیان انجام پذیرد.