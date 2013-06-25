نویسندگان زمینه آگاهی و انتظار را در جامعه مهیا کنند/لزوم توجه به مقوله فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی دوشنبه شب در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه کتاب ناشران ایران با تبریک میلاد پر عظمت امام زمان( عج)، دستیابی به معرفت، علم و دانش را از طریق کتاب و کتاب خوانی میسر دانست و اظهار داشت: منتظران واقعی کسانی هستند که همواره در مسیر مباحث دینی تلاش دارند.

وی ادامه داد: ناعادلانه ای که در جهان با ظلمهای خفی و آشکار وجود دارد، وظیفه ناشران و نویسندگان در این راستا این است که زمینه آگاهی و انتظار را در جامعه مهیا سازند.

حسینی با اشاره به اینکه نگاه مردم به اقتصاد است، عنوان کرد: اگر کم توجهی به مقوله فرهنگ شود مشکلات اقتصادی لاینحل است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به نامگذاری پنجم شعبان تا پانزدهم شعبان به نام دهه مهدویت، تصریح کرد: این دهه بمنظور جشن و سرور مردم در چارچوب موازین الهی نامیده شده تا روحانیون و اهل تفکر و اندیشه، موضع مهدویت را بیان کنند.

حسینی با بیان اینکه تعداد کتابفروشیها در سطح کشور کافی نیست، بیان داشت: برهمین اساس نمایشگاههایی در سطح کشور برپا می شود ضمن اینکه قرار است صندوق توسعه ملی کشور نیز با در اختیار قرار دادن تسهیلاتی دراز مدت به ناشران، زمینه حرکت فرهنگی مستمر را ایجاد کند.

به مناسبت نیمه شعبان ولادت امام عصر(عج ) نمایشگاه کتاب با حضور 155 ناشر از سراسر کشور با حضور سید محمد حسینی در حسینیه ثارالله رفسنجان گشایش یافت.