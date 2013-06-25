احمد ابراهیمی استاد آواز ایرانی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران، احمد ابراهیمی ردیف‌دان و مدرس آواز و خواننده پیش‌کسوت موسیقی ایران از هفته گذشته به دلیل عارضه قلبی در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) بستری و به علت عدم اختصاص تخت خالی در بخش آی سی یو به بیمارستان فرمانیه منتقل شد. این هنرمند موسیقی کشورمان که به گفته همسرش طی روزهای گذشته از نظر جسمی وضعیت رو به بهبودی داشت ساعاتی پیش دارفانی را وداع گفت.



علی ترابی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و عبدالحسین مختاباد عضو هیات امنا انجمن موسیقی ایران و عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه با حضور در بیمارستان از احمد ابراهیمی عیادت کردند.



احمد ابراهیمی در سال 1305 در اورامانات کردستان متولد شد.اکثر اعضای خانواده او دستی در موسیقی داشتند و همین امر سبب شد تا او هم با تشویق خانواده به سراغ موسیقی و یادگیری این هنر برود.



ابراهیمی بیش از دوازده سال نداشت که به تهران نقل مکان کرد.در سال 1327 با توجه به صدای خوشی که داشت با استادان بزرگ موسیقی ایران نظیر ابوالحسن صبا ،مرتضی محجوبی، حسین تهرانی، غلامحسین بنان، ادیب خوانساری آشنا شد و از محضر همگی این بزرگان موسیقی ایران بهره‌مند شد.



پس از پنج سال که تحت تعلیم آنان قرار می‌گیرد اولین برنامه رادیویی خود را با محمود ذوالفنون در رادیو تهران اجرا کرد که با تشویق و استقبال مردم روبرو ‌شد.



ابراهیمی پس از یک سال اجرای برنامه‌های مختلف موسیقی در رادیو، به سال 1333 به ارکستر مرتضی‌خان محجوبی ،استاد پیانو که با همکاری محمد میرنقیبی اداره می شد، راه می‌یابد و شکوفایی هنری وی از همین زمان آغاز می‌شود. همکاری او تا سال 1335 با این ارکستر ادامه داشت.



از سال 1342 تا اواخر سال 1354 به سمت رئیس دفتر اداره کل فعالیت‌های هنری و از سال 1354 تا اواخرسال 1358 به سمت مدیر امور اداری سازمان ملی "فولکلور"ایران منصوب و مشغول کار می‌شود و ضمناً به برنامه‌های هنری خودش ادامه می‌دهد.



احمد ابراهیمی در فروردین ماه 1359 پس از پشت سرگذاشتن بیست و چهار سال مستمر کار هنری و مدیریت هنری با تقاضای خودش بازنشسته می‌شود.



بعد از انقلاب عمده وقت ابراهیمی به آموزش ردیف‌های آوازی به شاگردان و علاقه‌مندان موسیقی‌ آوازی صرف شد.

این استاد پیشکسوت هنر ایران مدتی را به طور بلاتکلیف در بیمارستان امام خمینی در اورژانس بستری بود و مسئولان آن بیمارستان حاضر به بستری کردن وی در بخش مراقبت‌های ویژه نشدند به همین دلیل وی با وجود حال نامساعد ناگزیر به جابجایی به بیمارستان فرمانیه شد.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه موسیقایی کشور تسلیت می‌گوید.