صدور 343 هزار تن کالا از آذربایجان غربی به خارج از کشور

میرهاشم سید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در دو ماه گذشته سالجاری صادرات قطعی گمرکات استان 343 هزار و 36 تن به ارزش 114 میلیون و 60 هزار و 900 دلار است افزود: از این میزان 241 هزار و 850 تن کالا به ارزش 95 میلیون و 433 هزار و 52 دلار از گمرکات این استان صادر شد.

وی به افزایش میزان صادرات گمرکات آذربایجان غربی، اشاره کرد و گفت: در دو ماه گذشته، صادرات قطعی گمرکات آذربایجان غربی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر وزن 42 درصد و از نظر ارزش دلاری 20 درصد افزایش یافته است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی افزود: در دو ماه نخست سال جاری خروجی صادرات سایر گمرکات داخلی از گمرکات مرزی آذربایجان غربی 301 هزار و 362 تن به ارزش 412 میلیون و 930 هزار و 151 دلار برآورد می‌شود.

سید احمدی از افزایش خروجی صادرات سایر گمرکات داخلی از گمرکات مرزی آذربایجان غربی خبر داد و اظهارداشت: در این مدت میزان صادرات نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از نظر وزن 19 درصد و از نظر ارزش دلاری 16 درصد افزایش داشته است.

واردات 51 هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی

ناظر گمرکات آذربایجان غربی همچنین با اشاره به میزان واردات کالا به استان از طریق گمرکات طی مدت زمان مذکور گفت: در این مدت 51 هزار تن کالا به ارزش 73 میلیون دلار از گمرکات استان وارد شده است.

سیداحمدی با اشاره به کاهش واردات کالا از گمرکات استان اعلام کرد: در این مدت واردات کالا از گمرکات استان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، از نظر وزن 27 درصد کاهش و از نظر ارزش دلاری 33 درصد کاهش یافت.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه در این مدت کمتر از یک هزار تن کالا به ارزش یک میلیون دلار از بازارچه‌های آذربایجان غربی وارد شده است افزود: طی مدت زمان مشابه پارسال واردات بازارچه‌های استان نیز یک هزار تن به ارزش 2 میلیون دلار گزارش شده بود.

سیداحمدی از کاهش واردات بازارچه‌های آذربایجان غربی خبر داد و گفت: همچنین در این مدت واردات بازارچه‌های آذربایجان غربی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، از نظر وزن 46 درصد کاهش و از نظر ارزش دلاری 45 درصد کاهش یافت.

آذربایجان غربی با 891 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور خارجی عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان غربی دروازه ورود و خروج کالا از ایران به خارج به ویژه کشورهای اروپایی به شمار می رود.