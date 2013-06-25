45 درصد اعتبارت ورزشي دهلران محقق شد

بهزاد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به استعدادهاي ورزشي اين شهرستان در بعد قهرماني و همگاني و ميزباني مسابقات كشوري و استاني تامين امكانات بيشتر براي ورزشكارن از ضروريات است.

وی بیان داشت: باتوجه به محدويت منابع مديران بايد با تعيين اولويت ها از حداقل منابع حداكثر بهره وري را مد نظر داشته باشند.

علیزاده اظهار داشت: از پنج ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبارت ورزشي سال گذشته شهرستان فقط 45 درصد آن محقق پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه شهرستان دهلران یکی از قطب های فوتبال استان ایلام است که امسال براي بهسازي زمين فوتبال چمن اين شهر دو ميليارد ريال اختصاص يافته است.

وي با اشاره به ظرفيت هاي نفت در شهرستان دهلران گفت: براي توسعه و پيشرفت ورزش شهرستان بايد از وزارت نفت براي كمك به ورزش دهلران استفاده كنيم.